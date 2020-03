Waarom is mijn smartphone zo traag?

‘Ligt het aan mij of is mijn telefoon niet meer zo rap als toen ik hem kocht?’ Misschien heb je het jezelf wel eens afgevraagd of het daadwerkelijk zo is, of dat je het je maar verbeeldt. We kunnen nu al verklappen: het is echt zo. De oorzaken waarom je smartphone na verloop van tijd trager wordt, bespreken we in dit artikel.

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Anton Mous. Update door Tom Hegeman op 29 maart 2020.

Als je net voor honderden euro’s een nieuwe smartphone in huis hebt gehaald, is hij niet te stoppen. Applicaties starten snel op, wegpagina’s laden in een moordend hoog tempo en door de menu’s bladeren gaat zonder horten en stoten. Wie doet jou wat? Na verloop van tijd merk je dat hij een deel van zijn snelheid heeft verloren. Het opstarten van een app duurt langer, evenals het laden van websites. En het besturingssysteem draait ook niet meer zo soepel als in het begin.

Herkenbaar? Het is een praktijk waar velen mee te maken krijgen als ze een jaar of twee met hun mobiele telefoon rondlopen. Op het eerste klinkt het misschien vreemd: als je een gloednieuwe bolide koopt, trekt hij in de loop jaren toch ook niet langzamer op? Net als een auto verliest een smartphone toch niet zijn PK’s? Waarom merk je dan aan alles dat hij toch langzamer wordt?

Er zijn verschillende redenen waarom smartphones na een tijd niet langer dezelfde hoge snelheid hebben als in de begindagen. Daarvoor zijn drie oorzaken aan te wijzen: updates, opslagcapaciteit en de batterij. Op welke wijze deze aspecten de prestaties van je smartphone beïnvloeden, bespreken we in dit artikel.

Updates

Als je ’s avonds je smartphone aan de oplader hangt, downloadt en installeert hij de laatste updates. Dat wil zeggen, voor applicaties die je op je telefoon hebt staan. Voor software- en beveiligingsupdates moet je zelf actie ondernemen en opdracht geven om deze te installeren. Voor apps geldt deze regel niet.

Het mag bekend zijn dat app-updates iedere keer een (kleine) hap uit het geheugen nemen, maar dat is niet het enige dat ze doen. Ze hebben ook impact op de prestaties van je telefoon. Sterker nog, het is de belangrijkste oorzaak waarom smartphones na verloop van tijd trager worden.

Dat heeft met de aard van de app-updates te maken. Soms krijgt een app enkel een nieuw jasje aangemeten en veranderen de interface en uitstraling van de applicatie. In de meeste gevallen is de invloed van de update een stuk groter. Dat komt omdat ze nieuwe features met zich meebrengen. Deze vergen vaak meer rekenkracht van de processor, wat ten koste gaat van de algehele souplesse. Ontwikkelaars weten dat fabrikanten hun nieuwste telefoons ieder voorzien van de nieuwste hardware. Dat betekent betere prestaties en dus meer rekenkracht. Daar maken ze gretig gebruik van bij de ontwikkeling van hun apps. Het gevolg is echter dat ze de nieuwste toestellen niet langer kunnen bijbenen en ze een stuk trager zijn ten opzichte van de laatste nieuwkomers.

Besturingssysteem

Ook software-updates zorgen er veelal voor dat smartphone steeds een beetje trager worden. Dat heeft dezelfde achtergrond als bij apps. Updates voor het besturingssysteem brengen vrijwel altijd nieuwe features met zich mee. Deze doen vanzelfsprekend een beroep op de rekenkracht van de processor. Bij de nieuwste modellen is deze impact minder groot, omdat ze de nieuwste en krachtigste componenten onder de motorkap hebben. Oudere smartphones beschikken over minder resources en moeten dus roeien met de riemen die ze hebben. Dat betekent dat er minder rekenkracht overblijft voor andere toepassingen, waardoor je oude telefoon dus trager wordt.

Betekent dit dat je updates maar beter niet kunt installeren? Uiteraard niet! We ontkennen niet dat ze een beroep doen op de capaciteit van de CPU en dus een impact hebben op hoe soepel je smartphone draait. Tegelijkertijd wil je toch ook profiteren van de nieuwe features die ze met zich meebrengen? Software-updates pletten bovendien vaak vervelende bugs die irritaties met zich kunnen meebrengen. En regelmatig dichten ze potentieel gevaarlijke beveiligingslekken. Om die reden is het verstandig om de software op je toestel zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Simpele feit is dat je geen controle hebt over de inhoud van de updates. Waar je wel grip op hebt is het aantal apps dat je op je telefoon hebt staan. Bij de allernieuwste smartphones is het minder belangrijk hoeveel apps je hebt geïnstalleerd en hoeveel rekenkracht en werkgeheugen ze opslokken om te draaien. Voor oudere telefoons is dat wel relevant, omdat ze minder van deze resources tot hun beschikking hebben. Vaak draaien applicaties op de achtergrond, bijvoorbeeld om ongelezen berichten of statusupdates binnen te halen. Dat betekent dat ze een beroep doen om de processor en het werkgeheugen. Deze beperkt beschikbare middelen moet je optimaal benutten en niet verkwanselen aan overbodige apps. Minder apps op oudere telefoons dringt het aantal achtergrondprocessen terug, wat een grote invloed heeft op hoe soepel je smartphone draait.

Opslagcapaciteit

Het aantal apps beïnvloedt nog op een andere manier de snelheid van je telefoon. Naarmate je meer applicaties downloadt en installeert, des te meer opslagcapaciteit ze in beslag nemen. Naarmate je minder opslagruimte hebt, des te trager het geheugen wordt. Dit komt omdat het besturingssysteem meer moeite moet doen om vrije schijfruimte te vinden om data naar te schrijven.

Gelukkig zijn de meeste moderne telefoons uitgerust met het sneller UFS-geheugen dan traditionele eMMC ROM-chips. Lees- en schrijfsnelheden van deze chips liggen een stuk hoger. Sommigen zeggen dat het hierdoor nauwelijks uitmaakt of je veel of weinig opslagruimte over hebt op de prestaties. Wij zijn geneigd te zeggen: alle kleine beetjes helpen.

Accu

Het zal je niet verbazen dat naarmate een batterij ouder is, hij niet meer zo goed werkt als in het begin. Eén van de dingen waaraan je dat merkt, is de batterijduur. Een oude accu gaat minder lang mee dan een gloednieuwe batterij, ook al hebben beide dezelfde accucapaciteit. Dat komt omdat een batterij beetje bij beetje een stukje van zijn oorspronkelijke capaciteit kwijtraakt.

Een oude batterij heeft niet alleen impact op de batterijduur. Ook de prestaties worden hierdoor beïnvloed. Naarmate een batterij ouder is, word je vroeg of laat onherroepelijk geconfronteerd met thermal throttling. De processor produceert dan zoveel warmte dat hij niet langer op volle toeren werkt. Teveel hitte kan ervoor zorgen dat hij doorbrandt en kortsluiting veroorzaakt. Om dat tegen te gaan bouwen chipfabrikanten beveiligingsmaatregelen in. In praktijk betekent dit dat de CPU lagere kloksnelheden haalt en hij dus een stapje terug doet.

Soms onderneemt de smartphonefabrikant zelf actie om de batterijduur te verlengen. Een goed voorbeeld daarvan is Apple. Eind 2017 rolde Apple een software-update uit voor haar besturingssysteem waardoor de prestaties van sommige iPhones achteruit gingen. Apple deed dit bewust omdat als de processor op volle kracht bleef draaien dit een negatieve impact had op de batterijduur. Het bedrijf ging er blind van uit dat klanten liever hadden dat hun telefoon langer meeging op een lading dan op topsnelheid draaide. Toen gebruikers hier lucht van kregen, kreeg Apple de wind van voren. Tim Cook bood openlijk excuses aan dat hij niet goed gecommuniceerd had over de maatregel. Tevens beloofde hij iedereen een flinke korting om de batterij te laten vervangen. Dit vervangingsprogramma eindigde afgelopen december.

Tot slot

Een trage smartphone zit niet tussen je oren. In dit artikel hebben we de belangrijkste oorzaken gesproken waardoor je telefoon door de jaren heen steeds een beetje trager wordt. Tot op zekere hoogte kun je hier ook iets aan doen. Dat is een onderwerp waar we de volgende keer bij stilstaan.