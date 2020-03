Aan de slag met APK-bestanden op je Android, wat moet je weten?

De Google Play Store staat vol met miljoenen leuke, handige en innovatieve apps. Maar wat nou als daar net niet tussen staat wat je zoekt? Of als je lievelingsapp niet meer te vinden valt? In dit artikel gaan we andere bronnen van apps bespreken en uiteraard ook de risico's die daaraan verbonden zitten.

Voordat we verder gaan willen we het even heel duidelijk maken dat er grote risico's verbonden zijn aan het installeren van apps uit andere bronnen dan de Google Play Store. Je telefoon zou zich bijvoorbeeld kunnen vullen met virussen, ransomware en/of spyware. We raden het dan ook aan om voorzichtig te zijn met APKs en we zijn niet verantwoordelijk mocht er iets fout gaan.

Wat is een APK en wat heb ik eraan?

In een gemiddeld gesprek is een APK een algemene periodieke keuring voor een auto. Dat is echter totaal iets anders dan waar het in dit artikel over gaat. Hier hebben we het over een Android Package (APK). APK's worden gebruikt door Android-smartphones om apps naar een smartphone te downloaden, dat gebeurt met de apps in de Google Play Store maar de bestanden zijn daarbuiten ook te vinden. Een APK is in principe hetzelfde als een .zip bestandje maar dan gemaakt voor het Android-besturingssysteem. In de APK bevinden zich verschillende installatiebestanden om op het toestel uit te pakken.

Je kunt op zoek gaan naar APK-bestanden wanneer je misschien de betaalde versie van een app zou willen installeren, maar je het niet ziet zitten om daar ook daadwerkelijk voor te betalen. Voor sommige apps kun je de 'Pro'-versie gratis als APK vinden. Als je altijd graag een bepaald spelletje speelde maar je kunt het nu niet meer vinden in de Google Play Store, dan zijn APKs ook nog al eens een fijne uitkomst.

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone en je hebt je oog laten vallen op de Huawei P40, dan zul je misschien ook verder willen lezen. De nieuwe smartphones van Huawei worden namelijk niet uitgerust met Google Play Services en zodanig kun je ook geen apps downloaden uit de Google Play Store. Via een APK kun je alsnog je favoriete apps installeren, al zullen ze lang niet allemaal de volledige functionaliteit behouden zonder Google Play Services als fundering. Voor deze toestellen kun je ook veel apps downloaden via de Huawei App Gallery.

Waar kan ik APK-bestanden vinden?

Het internet. Maar dat is misschien een beetje een vaag antwoord. APK-bestanden kun je vinden door simpelweg de naam van een app in je zoekbalk te typen en daar 'APK' achter te zetten. Dan komt er vanzelf een hele lijst met bronnen tevoorschijn. Een paar van de bekendere zijn APKPure.com, APKMirror.com en AndroidAPKsFree.com. Van deze drie zouden wij APK Mirror als betrouwbaarste aanraden maar dat wil niet zeggen dat het zonder risico is.

Wanneer je op de pagina van een bepaalde APK zit is het wel aan te raden datg je even goed rondkijkt voordat je besluit een bestand te downloaden. Diit soort websites zijn vaak tot de nok toe gevuld met reclames en meer dan een paar laten je een 'Download'-knop zien. In werkelijkheid klik je hiermee door naar de website van een adverteerder. Na het goed bekijken van de plaatjes zie je als het goed is vanzelf welke link je uiteindelijk moet hebben.

Virus op je mobiel! De gevaren, gevolgen en oplossingen! - Kwaadaardige software op je smartphone kan bijzonder vervelend zijn, maar in sommige gevallen ook ronduit gevaarlijk. Wat zijn deze gevaren? Wat moet je doen als je telefoon geïnfecteerd blijkt te zijn? En hoe kun je dit voorkomen? In dit artikel bespreken we hoe je je kunt wapenen tegen virussen en andere malware op je smartphone.

Risico's

De Google Play Store controleert zorgvuldig iedere app voordat deze voor bezoekers zichtbaar worden. Het grote risico van APKs komt voort uit het feit dat letterlijk iedereen een APK in elkaar kan knutselen en deze kan uploaden naar één van de bovengenoemde websites, of naar allemaal. Sommige bestanden zijn gevuld met een virus of zelfs ransomware. Niet iedere APK is even overtuigend en sommige sites zijn vrij aggressief in het doorlichten van APKs voordat ze voor iedereen zichtbaar zijn. Toch zijn er sommige APKs die je liever niet op je smartphone wil installeren. Een APK kan onschuldig ogen maar tegelijkertijd allerlei informatie op de achtergrond verzamelen.

Waar moet ik op letten bij het installeren?

Allereerst moet je er voor zorgen dat je smartphone een APK niet automatisch weigert. Android smartphones zijn er namelijk standaard op ingesteld om alleen apps vanuit de Google Play Store te installeren. Dit is gedaan omdat apps met andere bronnen in principe als onveilig worden gezien. Wel is het mogelijk, en vrij gemakkelijk, om je smartphone open te stellen voor apps 'van buitenaf'. De instelling hiervoor zit niet bij iedere smartphone op dezelfde plaats, maar ze zitten meestal onder het kopje 'Beveiliging & privacy'. Mocht je de optie daar niet tegenkomen dan zit deze hoogstwaarschijnlijk onder 'Apps'.

Verder is het handig om te kijken naar de versie van de apk. Niet iedere APK is voor iedere processor-architectuur even geschikt. Bij de meeste nieuwe APKs is het geen probleem en is de APK gemaakt voor een universele architectuur. Anders moet je even kijken naar de architectuur van de processor in je smartphone, en of die overeenkomt met versie van de APK.

Mocht je met APKs aan de gang gaan, dan is het altijd een goed idee om je nog wat verder te verdiepen. Heb jij goede of slechte ervaringen met APKs? Laat het ons weten.