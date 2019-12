Security check. Zo beveilig je je smartphone

Is jouw smartphone goed beveiligd? Een doodeenvoudige vraag, maar een antwoord daarop is wellicht een stuk lastiger omdat er zoveel verschillende aspecten zijn aan smartphonebeveiliging. In dit artikel geven we je een complete security check. Na het lezen van het onderstaande stuk weet je zeker dat jouw toestel op-en-top beveiligd is.

Voor de meesten is de smartphone hun trouwe metgezel. Of we nou een boodschap doen, richting kantoor rijden, bij vrienden op bezoek gaan of vrijwilligerswerk doen, overal waar we naartoe gaan sleuren we onze mobiele telefoon met ons mee. Sommigen maken zelfs rechtsomkeer als ze merken dat ze hun telefoon per ongeluk thuis hebben laten liggen.

We hoeven vast niet uit te leggen dat een smartphone al lang geen apparaat meer is om puur mee te bellen. Het kastje op zakformaat is een uitvinding die we onder meer ook gebruiken om te surfen op internet, online te winkelen, muziek te streamen, films en series te kijken en plaatjes te schieten. Onze toestellen staan dan ook boordevol privébestanden en privacygevoelige data.

Open deur

Je zou dan ook verwachten dat we onze smartphone goed beveiligen. Je wilt immers toch niet dat jouw foto’s, video’s, documenten en andere bestanden die je op je telefoon bewaart in de handen van criminelen vallen? Of dat ongenode gasten direct toegang hebben tot je online accounts en op jouw kosten spullen bestellen?

Toch heeft slechts de helft van alle Nederlandse smartphonegebruikers een pincode of andere vorm van beveiliging ingesteld om zijn of haar toestel te beveiligen, zo blijkt uit onderzoek van Kaspersky. Eigenlijk is dat vreemd: je laat je deur toch ook niet openstaan als je van huis gaat? Ook Harco Enting, General Manager bij Kaspersky Lab Benelux, verbaast zich hierover:

“We zijn allemaal erg gehecht aan onze mobieltjes omdat ze ons overal en altijd toegang geven tot essentiële informatie. Criminelen krijgen die apparaten maar al te graag in handen. Het wordt ze wel heel makkelijk gemaakt als er geen wachtwoorden op staan. Dat terwijl zowel het toestel als de data die erop staat in een paar eenvoudige stappen te beveiligen zijn. Met de inzet van een wachtwoord en beveiligingsoplossing met antidiefstalbeveiliging zijn alle waardevolle gegevens en apparatuur beschermd tegen verlies en diefstal.”

Opbouw

In dit artikel staan we uitgebreid stil hoe je je smartphone afschermt voor anderen. Allereerst behandelen we de vele varianten van schermvergrendeling, zoals een pincode of wachtwoord. Vrijwel alle moderne smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met één of meerdere vormen van biometrische beveiliging. Dat is het onderwerp van de tweede paragraaf. Smart Lock komt uiteraard ook aan bod, en wel in het derde deel. Wat als je je smartphone kwijt bent geraakt of hij gestolen is? Ook daartegen kun je je beschermen dankzij enkele antidiefstaloplossingen. Daarover gaat de vierde paragraaf.

Op iedere smartphone is een applicatiewinkel te vinden. Bij Android-telefoons is dat de Google Play Store, Apple installeert vooraf de App Store voor je op haar iPhones. Mocht iemand onverhoopt de schermvergrendeling weten te omzeilen, dan wil je dat deze persoon natuurlijk niet ongebreideld betaalde apps, films, muziek en boeken kan downloaden en installeren op jouw kosten. Daarover gaat het vijfde hoofdstuk. Tot slot behandelen we enkele initiatieven en applicaties die een extra laag van bescherming bieden voor mediabestanden, apps en mappen.

#1 Traditionele schermvergrendeling

Zodra je een nieuwe smartphone opstart, krijg je direct de vraag voorgeschoteld of je een vorm van schermvergrendeling wil instellen. Van oudsher kennen we drie verschillende varianten: pincode, wachtwoord en patroon. In de loop der jaren zijn er allerlei nieuwe vormen bijgekomen, daar staan we verderop in dit artikel uitgebreid bij stil. We beginnen met de traditionele beveiligingsmethoden.

Een pincode is een laagdrempelige, maar effectieve manier om je smartphone te beschermen. Zonder de juiste cijfercombinatie kan niemand jouw telefoon ontgrendelen en inzien. Een pincode hoeft maar aan een paar voorwaarden te voldoen. Zowel bij Android-telefoons als op iPhones geldt dat hij minimaal 4 cijfers lang moet zijn. Apple biedt klanten de mogelijkheid om een 6-cijferige pincode op te geven. Hoe meer cijfers, des te lastiger hij is om te kraken of omzeilen, zo is de gedachte. Bij de nieuwste iOS-versie is het zelfs mogelijk om een nog langere cijferreeks in te stellen. Daarvoor ga je naar Instellingen > Touch ID en toegangscode > Zet code aan > Toegangscodeopties > Aangepaste alfanumerieke code en voer je je unieke pincode in. Deze optie kent geen limiet aan het aantal getallen dat je kunt opgeven. De maximale lengte van een pincode op Android-telefoons is 17 cijfers.

Is een pincode volgens jou niet veilig genoeg? Dan kun je natuurlijk ook een wachtwoord opgeven om de schermvergrendeling op te heffen. Hiervoor kun je een combinatie van (hoofd en kleine) letters, getallen en speciale symbolen gebruiken. Net als bij de pincode geldt dat je minimaal 4 karakters moet opgeven voor de toegangscode. Bij Android-telefoons ligt de bovengrens wederom op 17 tekens, bij Apple kun je deze zo lang en complex maken als je zelf wil, bijvoorbeeld tot 50 decimalen achter de komma van het getal pi (mocht je dat kunnen onthouden).

In tegenstelling tot een pincode of wachtwoord hoef je bij een patroon geen cijfers en letters op te geven. Zoals de naam al aangeeft teken je een vorm of sjabloon om je toestel te ontgrendelen. Hiervoor bedacht Google een matrix die bestaat uit drie bij drie puntjes waarbij je horizontale, verticale en diagonale lijnen tussen trekt. Alleen als je het juiste patroon tekent, wordt het slot van je toestel gehaald. Op iPhones en iPads ontbreekt deze beveiligingsoptie om een doodeenvoudige reden: een patroon is niet zo veilig als een pincode of wachtwoord. Zodra je over het scherm veegt met je vinger, laat je een vette streep achter. Daarmee is het, in theorie, kinderspel om het juiste veegpatroon te achterhalen. In het bedrijfsleven krijgen medewerkers vaak de instructie om pincode of wachtwoord in te stellen, en geen patroon. Zo wil je baas voorkomen dat bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie onbedoeld op straat belandt.

#2 Biometrische beveiliging

Een andere beveiligingsmethode die enkele jaren geleden in zwang raakte, is biometrische beveiliging. In plaats van te vertrouwen op een reeks van cijfers, letters en symbolen als toegangscode, vormen je lichaamseigen eigenschappen de sleutel tot ontgrendeling van je telefoon. Biometrische beveiliging is veiliger dan de traditionele vormen van schermvergrendeling. Dit omdat biometrische eigenschappen vrijwel onmogelijk na te maken zijn. Ze verschillen van persoon tot persoon en zijn dus per definitie uniek. Twee dezelfde vingerafdrukken bestaat niet, zelfs niet bij eeneiige tweelingen. Verder hoef je geen lastig wachtwoord of cijfercombinatie te onthouden, omdat je de ‘ontgrendelingscode’ altijd bij je draagt.

De bekendste vorm van biometrische beveiliging is wellicht de vingerafdrukscanner. Velen denken waarschijnlijk dat Apple de eerste was die deze integreerde op haar vlaggenschepen, maar niets is minder waar. De allereerste mobiele telefoon met een vingerafdrukscanner was de Pantech GI100, die in 2004 werd gelanceerd. Na Pantech onthulden Toshiba, HTC, Acer en Motorola hun eigen toestellen met vingerafdrukscanner. Apple deed dit pas in september 2013, toen het de iPhone 5s uit de doeken deed.

De eerste generatie vingerafdrukscanners waren niet bepaald snel en accuraat. Bovendien was het een optie die je alleen op premium vlaggenschepen aantrof. Inmiddels zijn vingerafdrukscanners en -sensoren zodanig ingeburgerd dat ze gemeengoed zijn geworden in de middenklasse. Sommige fabrikanten slagen erin om zelfs hun budgettelefoons deze feature te geven en toch nog winst te maken.

De techniek achter de vingerafdrukscanner is vele malen nauwkeuriger en geavanceerder vergeleken met de eerste lichting. Smartphones waarbij de vingerafdruksensor zich achter het beeldscherm bevindt -ook wel in-display scanner of Fingerprint On Display scanner (FOD) genoemd- zijn een feit. De primeur voor deze feature komt op naam van Vivo met haar Vivo X20 Plus UD. Moderne smartphones als de Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro en Samsung Galaxy S10 gebruiken deze techniek, zij het ieder op zijn eigen manier.

Grofweg zijn er vandaag de dag twee soorten in-display vingerafdruksensoren: optische en ultrasone. De optische variant werkt met een beeldsensor en licht. Ter hoogte van de sensor heeft het beeldscherm een dunne, lichtdoorlatende laag. Het licht dat hier doorheen komt schijnt tegen je duim en wordt teruggekaatst naar de beeldsensor. Als de vingerafdruk overeenkomt met het opgeslagen profiel, ontgrendelt hij je toestel. Onder anderen Huawei en OnePlus gebruiken optische sensoren in hun telefoons.

Samsung vertrouwt daarentegen op een ultrasone vingerafdrukscanner. In tegenstelling tot de optische variant maakt deze geen gebruik van licht om een profiel van je vingerafdruk te herkennen. In plaats daarvan zendt deze ultrasone trillingen naar je duim. Deze scannen je vinger driedimensionaal op richels en oneffenheden. Als de gescande vingerafdruk overeenkomt met het eerder opgeslagen profiel, schiet je smartphone uit zijn slot. Volgens experts is deze techniek geavanceerder en veiliger dan de optische variant.

Gezichtsherkenning of Face Unlock is een andere vorm van biometrische beveiliging. Zodra de selfiecamera jouw gezichtscontouren herkent, haalt deze je toestel uit de vergrendelstand en kun je hem naar hartenlust gebruiken. Daarvoor moet je wel eerst een gezichtsprofiel aanmaken. Wees gerust: deze wordt lokaal opgeslagen, dus alleen op jouw telefoon. Hackers kunnen deze dus niet buitmaken door de beveiliging van een clouddienst te kraken.

Gezichtsherkenning heeft echter een groot nadeel: van alle beveiligingsmethoden is het een van de meest onveilige vormen. Toen een van de redacteuren van de Duitse techsite AndroidPIT de Huawei Mate 20 Pro aan zijn collega gaf, ontgrendelde hij kinderlijk eenvoudig met zijn eigen gezicht het toestel. Zowel de Consumentenbond als Forbes-journalist Thomas Brewster concludeerden eerder dat gezichtsontgrendeling op Android-telefoons allesbehalve veilig is. Apple heeft met Face ID haar zaakjes een stuk beter voor elkaar.

Een variant op gezichtsherkenning is de irisscanner. Deze methode werkt op dezelfde manier als Face Unlock, met als grote verschil dat je geen profiel van je gezichtscontouren opslaat, maar je iris. Net als een vingerafdruk is deze uniek en bijna onmogelijk om na te maken en daarom zeer veilig. Grote voordeel ten opzichte van een vingerafdruk is dat een iris geen sporen achterlaat die gekopieerd kunnen worden om je ontgrendelingsgegevens te kopiëren.

Obstakels

Gezichtsherkenning en irisscanner staat nog in de kinderschoenen. De mate waarin deze beveiligingsmethoden werken, zijn afhankelijk van diverse factoren. Eén daarvan is de gebruikte techniek achter deze methode. Face ID op de iPhone X is een goed voorbeeld van een zeer geavanceerde gezichtsontgrendelingstechniek. Hiervoor ontwikkelde Apple de gloednieuwe TrueDepth-camera. Naast de gangbare selfiecamera bestaat deze uit een infraroodcamera, infraroodbelichter en rasterprojector. Deze laatste scant op 30.000 onzichtbare punten jouw gezicht. De infraroodcomponenten zijn toegevoegd zodat je Face ID ook als het donkerder is kunt gebruiken. Deze ontgrendelingstechniek werkt bijzonder goed, zelfs als je je baard laat staan, een zonnebril opzet of sjaal draagt. Een geavanceerd stukje technologie, maar je betaalt er wel de hoofdprijs voor.

Een andere omgevingsfactor waar je rekening mee moet houden als je Face Unlock of irisscanner gebruikt, is de hoeveelheid licht. ’s Avonds laat werken deze technieken vaak nog niet, omdat het simpelweg te donker is voor de selfiecamera om je gezichts- of irisprofiel te herkennen. Samsung probeert dit probleem op te lossen door gezichtsherkenning en irisscanner te combineren in de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus. Deze feature wordt ook wel Intelligent Scan genoemd. Per situatie bekijkt de camera in real time hoe je telefoon het snelst ontgrendeld kan worden en kiest automatisch de snelste methode. Bij telefoons in lagere prijsklassen wordt hier vaak op bespaard, waardoor deze vorm van biometrische beveiliging vaak niet naar behoren werkt. Overigens zien we wel dat fabrikanten op dat vlak grote sprongen voorwaarts maken en de techniek steeds beter werkt.

Een obstakel waar smartphonemakers mee stoeien, is de inventiviteit van gebruikers. De OnePlus 6 is daar een goed voorbeeld van. Vlak na lancering van het toestel zagen we op YouTube allerlei video’s voorbijkomen waarin de videomaker een foto van zijn gezicht op karton had afgedrukt. De gezichtsherkenningssoftware kon geen onderscheid maken tussen de echte persoon en de foto. In beide gevallen was de flagship killer moeiteloos te ontgrendelen. Dat maakt een mobiele telefoon natuurlijk niet veiliger. Met sociale media is het eenvoudiger dan ooit om een foto van iemand te bemachtigen. Je hoeft dan alleen nog maar in een moment van onachtzaamheid zijn of haar toestel te ontfutselen. In een verklaring vertelde topman Carl Pei dat Face Unlock bedoeld was voor gemaksdoeleinden. De topman adviseerde dan ook om een pincode of wachtwoord te gebruiken om je toestel te beveiligen.

#3 Smart Lock

Met de komst van Android 5.0 Lollipop introduceerde Google een nieuwe ontgrendelingsmethode: Smart Lock. Sommigen worden al moe van de gedachte dat ze telkens hun pincode of wachtwoord moeten invoeren als ze hun telefoon willen gebruiken. Waarschijnlijk is dat voor velen de reden waarom ze hun smartphone niet afschermen met een toegangscode.

In een poging om gemak en veiligheid te combineren, bedacht Google Smart Lock. Daarmee koppel je je mobiele telefoon aan een Bluetooth-apparaat, gezicht, locatie, stem of lichaamsbeweging. Zodra je toestel één van deze signalen herkent wanneer je hem bij je draagt, ontgrendel je hem door simpelweg omhoog te vegen vanaf het vergrendelingsscherm. Als je je toestel vier uur of langer achter elkaar niet gebruikt, moet je eerst weer je pincode of wachtwoord invoeren om Smart Lock te activeren. Dat is de enige beperking die de zoekmachinegigant heeft opgelegd aan deze beveiligingsmethode.

Dat zal sommigen als muziek in de oren klinken, maar Smart Lock is niet de veiligste manier om je data te beschermen. Daarvoor waarschuwt Google ook. De verschillende varianten van Smart Lock hebben hun beperkingen. Je telefoon koppelen aan je smartwatch of smartband om hem te ontgrendelen is zonder meer erg handig. Maar het betekent ook dat anderen je toestel kunnen inzien, als ze maar dicht genoeg bij je in de buurt zitten. Doordat de nieuwste Bluetooth-standaarden een steeds grotere range en uitzendcapaciteit krijgen en minder storingsgevoel zijn, kunnen ze net zo goed aan de andere kant van de kamer zitten. Afstand wordt dus steeds minder relevant.

Ook de andere Smart Lock opties zijn niet zonder risico. Smart Lock geeft je weliswaar gemak, maar bedenk vooraf goed of je met de beveiligingsrisico’s kunt leven. Mocht je de risico’s voor lief nemen, dan kun je Smart Lock activeren door naar Instellingen > Beveiliging en locatie > Smart Lock te gaan. iDevices hebben geen Smart Lock features. Tenzij je Face ID meetelt, maar dat is een vorm van biometrische beveiliging.

#4 Apparaatbeheer

De beveiligingsmethodes die we tot nu toe hebben besproken, zijn ontwikkeld om de toegang tot jouw smartphone aan banden te leggen. Maar wat als je je telefoon bent kwijtgeraakt? Of erger: als hij gestolen is? Dan hoef je gelukkig niet machteloos toe te kijken. Zowel Google als Apple hebben een app en site ontwikkeld om zoekgeraakte of gestolen smartphones en tablets terug te vinden. Bij Google heet dit ‘Zoek mijn apparaat’, bij Apple ‘Zoek mijn iPhone’ of ‘Zoek mijn iPad’. Tot op 25 meter nauwkeurig geeft deze aan waar hij ligt.

Android Apparaatbeheer geeft je allerlei tools om je smartphone terug te vinden en te beschermen. Allereerst kun je je ringtone laten afgaan om te kijken of hij toevallig niet ergens bij jou in de buurt ligt. Mocht je hem dan nog niet gevonden hebben, kun je een persoonlijk bericht achterlaten op het scherm. Stel voor dat je hem bijvoorbeeld in de sportschool bent kwijtgeraakt, dan schrijf je dat je je telefoon bent verloren en hem graag terug wil. Je kunt ook je telefoonnummer of adres op deze manier achterlaten, zodat de eerlijke vinder je kan bereiken. Vertrouw je de boel niet en ben je bang dat je smartphone gestolen is? Dan is het mogelijk om alle content van het apparaat te wissen. Let op: dit is permanent en niet terug te draaien. Om dit te kunnen moet je telefoon wel met internet verbonden zijn. Zo niet, dan wist Google de inhoud van je toestel zodra hij weer online gaat.

Met behulp van je Apple ID en iCloud account vind je je iPhone of iPad in een mum van tijd terug. Apple biedt dezelfde mogelijkheden als Google. Om een boodschap achter te laten op het scherm, moet je de Verloren-modus inschakelen. Op deze manier blokkeer je tevens tijdelijk je creditcard of andere betaalpassen en -opties, maar ook Apple Pay. In het uiterste geval wis je de inhoud van je iPhone of iPad. Ook hier geldt dat het apparaat met internet verbonden moet zijn. Tot slot heeft Apple een Activeringsslot. Deze is gekoppeld aan jouw Apple ID en apparaat en zorgt ervoor dat een ander jouw smartphone of tablet niet kan gebruiken als je deze bent kwijtgeraakt. Sterker nog, deze persoon kan je apparaat niet opnieuw activeren zonder je Apple ID en wachtwoord. Het Activeringsslot draait op de achtergrond zolang ‘Zoek mijn iPhone/iPad’ is ingeschakeld en de Verloren-modus is geactiveerd.

Om ‘Zoek mijn apparaat’ te activeren, hoef je niets te doen. Google en Apple hebben deze feature standaard voor je ingeschakeld. Mocht je hem om wat voor reden dan ook willen uitzetten of voor de zekerheid willen controleren of hij wel aanstaat, ga dan naar Instellingen > Beveiliging en locatie > Vind mijn apparaat bij Android-telefoons. Bij de nieuwste versie van iOS vind je deze optie onder Instellingen > Apple ID > iCloud > Zoek mijn iPhone/iPad.

#5 Play Store en App Store afschermen

Mocht iemand onverhoopt de schermontgrendeling van je telefoon toch weten te omzeilen, dan wil je natuurlijk niet dat dat deze persoon onbeperkt betaalde games, andere apps en in-app aankopen kan binnenhalen. Je doet er goed aan om een blokkade op te werpen in de Google Play Store en App Store.

Hoe? Eén mogelijkheid is door geen betaalmethodes toe te voegen, maar dat betekent dat je zelf ook niets kunt kopen. Door Google Play Store-kaarten of iTunes-tegoed te kopen, heb je zelf in de hand hoeveel je kwijt bent aan in-app aankopen. Maar telkens je tegoed opwaarderen kan erg vervelend zijn. Alle aankopen aan banden leggen is een meer praktische benadering. Zowel in de Google Play Store als de App Store kun je een wachtwoord instellen. Bij iedere aankoop -of eens per kwartier (iOS) of half uur (Android)- moet je ter controle het wachtwoord opnieuw invoeren.

Aankopen beperken in de Google Play Store doe je als volgt:

Open de Google Play Store, druk op het hamburgermenu links boven in de hoek en selecteer Instellingen.

In het volgende menu veeg je net zo lang naar beneden totdat je de optie ‘Verificatie vereisen voor aankopen’ ziet. Tik daar op.

Er verschijnt een venster in beeld met drie opties: voor alle aankopen, ieder half uur of nooit. Als je de bovenste of middelste optie kiest, vraagt Google om het wachtwoord van je Google account dat aan het toestel gekoppeld is om de keuze te bevestigen. Als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, dan kies je voor de eerste optie: alle Play-aankopen. Dan moet je voor iedere aankoop nadrukkelijk toestemming verlenen.

In de App Store ga je als volgt te werk:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Beperkingen en druk op de knop ‘Schakel beperkingen in’.

Vervolgens moet je een viercijferige toegangscode aanmaken. Apple adviseert om hiervoor een andere code te gebruiken dan de pincode om je iPhone te ontgrendelen. Bevestig de code daarna nogmaals.

Zoek nu de optie ‘Kopen vanuit apps’ uit de lijst en schakel deze uit. Om ook aankopen vanuit de iTunes Store, Apple Music en iBook Store te beperken, moet je deze opties eveneens uitschakelen.

Alternatief: bij Beperkingen is tevens een optie die ‘Vereis wachtwoord’ heet. Als je hierop drukt kun je aangeven dat de opgegeven toegangscode bij iedere aankoop verplicht is, of dat deze slechts één keer per 15 minuten opgegeven hoeft te worden.

In het onderstaande artikel gaan we nog veel dieper in op deze materie. We staan onder meer uitgebreid stil hoe je tegoedbonnen toevoegt aan je portemonnee en hoe je in-app aankopen annuleert. Ook vertellen we je precies hoe je ouderlijk toezicht instelt bij Android en iOS.

7 tips om een smartphone kindvriendelijk te maken - Of ze nog zeer jong of al wat ouder zijn, het maakt niets uit: kinderen spelen graag met apparaten met een touchscreen, of het nou smartphones of tablets zijn. Je kunt het ze simpelweg verbieden, maar er zijn ook minder rigoureuze manieren om ze te leren op een verantwoorde wijze hiermee om te gaan. In dit artikel geven we je 7 tips om ervoor te zorgen dat ze geen gekke dingen kunnen doen met jouw smartphone.

#6 Security apps

De laatste categorie van vandaag gaat over beveiligingsmaatregelen die smartphoneproducenten nemen om jouw bestanden te beschermen. Samsung heeft hiervoor een app ontwikkeld die Veilige Map of Secure Folder heet. Alle foto’s, video’s, apps, notities, muziekfiles en andere bestanden die je in deze folder plaatst, zijn alleen toegankelijk voor jou, ervan uitgaande dat jij de enige bent die de code van de Veilige Map kent. Nadat je je hebt aangemeld met je Samsung Account en een vergrendelingsmethode hebt gekozen en ingesteld, ga je de Veilige Map inrichten door apps en bestanden toe te voegen. Via de Quick Settings kun je de Veilige Map uit het app-overzicht verwijderen door het icoontje uit te schakelen.

Kampioen van de smartphonebeveiliging is zonder twijfel BlackBerry. Jarenlang maakte BlackBerry mobiele telefoons. Toen de verkoop steeds verder terugliep, zelfs nadat het bedrijf BlackBerryOS had ingeruild voor Android, besloot het bestuur om zich toe te leggen op beveiligingssoftware. En met succes. Zowel voor de zakelijke markt als particulieren heeft BlackBerry allerlei beveiligingsmethodes bedacht. Eén daarvan is BlackBerry Password Keeper. Dit is een soort van digitale kluis waar al je wachtwoorden veilig en centraal worden opgeslagen. Als je niet wil dat anderen over je schouder kunnen meekijken naar je scherm, gebruik dan Privacy Shade. Op een kleine balk na wordt het hele scherm zwart gemaakt. Alleen wie recht voor het scherm zit kan de inhoud ervan lezen. Locker werkt op dezelfde manier als Samsungs Veilige Map. DTEK by BlackBerry tot slot vertelt je wat je kunt doen om je telefoon optimaal te beveiligen.

Als je geen Samsung- of BlackBerry-telefoon hebt, heb je vrij weinig aan de bovenstaande oplossingen. Gelukkig bieden de Google Play Store en App Store uitkomst. Daar vind je een groot aantal apps die je helpen om jouw bestanden te beschermen. Zoek maar eens op namen als AppLock, App Lock, App Locker of Digital Safe.

Antivirus

Een antivirusprogramma klinkt als een goed idee om je smartphone te beschermen. Toch is het verstandiger om dergelijke apps niet te installeren . Google heeft de rol van dergelijke apps overgenomen met Google Play Protect. Hiermee monitort Google voortdurend jouw telefoon op verdachte activiteiten en grijpt indien nodig in. Naast Google Play Protect heeft de zoekmachinegigant nog veel meer beveiligingsprotocollen ontwikkeld om de invloed van Potentially Harmful Applications of PHA’s terug te dringen. En zolang je alleen maar apps uit de Google Play Store downloadt, zit je wel goed. Volgens de meest recente editie van Google's Android Security Review rapport raakte in heel 2018 slechts 0,08 procent van de Android-apparaten besmet met een PHA die enkel via de Play Store apps binnenhaalde.

Ook Apple ziet streng toe op alle nieuwe apps die in de App Store arriveren. De broncode van alle applicaties worden automatisch en handmatig gecontroleerd op verdachte scripts. In 2015 ging het even goed mis toen XcodeGhost opdook. Deze malafide app, die qua naam en werking op Apple’s developer tool Xcode lijkt (die ontwikkelaars gebruiken om iOS-apps mee te ontwikkelen), voegde een achterdeur toe aan apps. De makers verzamelden op deze manier zo veel mogelijk informatie van Chinese gebruikers. Honderden populaire apps werden op deze manier geïnfecteerd. Apple trad snel en kordaat op en verwijderde razendsnel alle door XcodeGhost getroffen apps uit de App Store.

Tot slot

Het beveiligen van je smartphone is zoals je ziet doodeenvoudig. Het is echter wel belangrijk dat je het doet. Na het lezen van dit artikel heb je geen excuus meer om het na te laten. Doe er je voordeel mee en geef anderen geen kans om aan de haal te gaan met jouw telefoon en data.