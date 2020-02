Anoniem bellen doe je zo

Naar iemand bellen zonder dat ze je telefoonnummer kunnen achterhalen? Soms komt het goed van pas en het is eenvoudiger dan je denkt. In dit artikel leggen wij uit hoe je nummerherkenning uitschakelt, zowel tijdelijk als permanent.

Waarom anoniem bellen? Stel dat de accu van je bedrijfstelefoon leeg is. Er is geen oplader in de buurt en je wilt koste wat kost dat ene belangrijke telefoontje plegen. Je kunt natuurlijk naar je privétoestel grijpen, maar dan heeft de klant je privénummer. Wat als hij besluit om je op de meest vreemde of ongewenste tijdstippen en momenten te bellen? Bijvoorbeeld ’s avonds laat, in alle vroegte of in de weekenden. Dan zit je met de gebakken peren. Je kunt hem natuurlijk blokkeren door zijn nummer op een black list te zetten, maar dat is wel een hele rigoureuze maatregel en kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat als je hierdoor je klant en dus (een deel van) je inkomsten kwijtraakt? Om dat scenario uit te sluiten kan het handig zijn als je (eenmalig) anoniem belt.

Stel voor dat je een hoog oplopende ruzie met een vriend hebt gehad en hij uit woede je telefoonnummer blokkeert. Dat zou betekenen dat je hem nooit meer kunt bellen om de situatie uit te leggen of je excuses aan te bieden. Door nummerherkenning uit te schakelen krijg je hem misschien aan de lijn en kun je een verzoeningspoging ondernemen.

Of wat als je via Marktplaats je oude rommel probeert te verkopen? Dan kan het handig zijn om de potentiële koper te bellen en afspraken te maken over de prijs en levering. Of misschien heeft de koper vragen over de staat of mogelijkheden van het apparaat en wil hij eerst wat inlichtingen inwinnen. Als je dan niet wilt dat de ander je nummer te weten komt, is anoniem bellen een geweldige oplossing.

Als je een van je vrienden of collega’s voor de gek wil houden, kan anoniem bellen ook goed van pas komen. Als deze persoon je telefoonnummer immers in beeld ziet, is de grap al over voordat hij begonnen is. Maar hoe bel je naar iemand die je kent zonder dat ze jouw nummer in beeld zien?

Het zijn enkele situaties waarin anoniem bellen de ideale oplossing is. Als je namelijk naar iemand belt, wordt je telefoonnummer standaard mee verzonden. De andere persoon ziet dan wie hem of haar belt en besluit om het gesprek aan te nemen, of dat hij liever op een ander moment even terugbelt. Het is dan fijn om te weten wie je probeert te bereiken.

Het is mogelijk om nummerherkenning uit te schakelen. Degene die je dan belt ziet dan de melding ‘onbekend nummer’ of ‘privénummer’ in beeld verschijnen. Er zijn twee manieren om anoniem te bellen. Je kunt eenmalig je nummerherkenning uitschakelen, of juist definitief. In het eerste geval bel je één keer anoniem naar iemand, bij de andere methode doe je dat bij ieder telefoontje dat je pleegt.

Eenmalig anoniem bellen

Als je iemand slechts één keer wil bellen zonder dat je telefoonnummer bekend wordt, hoef je daar vrij weinig voor te doen. Dan hoef je alleen maar de toetscombinatie #31# voor het nummer te zetten. Stel voor dat je het fictieve nummer 0612345678 wilt bellen, dan open je de Telefoon- of Dialer-app van je toestel en toets je #31#0612345678 in. De persoon aan de andere kant van de lijn ziet dan niet wie er belt. Het hekje (#) vind je rechts van het getal nul.

Als je nog een keer anoniem naar hetzelfde telefoonnummer wil bellen, toets je wederom #31# in voor het nummer. Doe je dat niet, dan is je nummer weer zichtbaar voor deze persoon. Maar wat als je altijd zonder nummerherkenning wilt bellen? Ook dat is mogelijk, maar daarvoor moet je in de instellingen van je toestel duiken. Wij hebben voor de drie populairste besturingssystemen voor mobiele telefoons -Android, iOS en Windows 10 Mobile- uitgezocht hoe je dat doet.

Anoniem bellen met Android

Open de Telefoon- of Dialer-app op je telefoon.

Rechts boven in de hoek vind je drie puntjes. Als je daar op drukt verschijnt er een venster in beeld. Daar vind je de optie ‘Instellingen’. Tik daar op.

Vervolgens selecteer je ‘Oproepen’ om de oproepinstellingen te openen. Druk vervolgens op ‘Aanvullende instellingen’.

Je ziet nu ‘Beller-ID’ in beeld staan. Als je daar op drukt heb je drie opties: Netwerkstandaard, Nummer verbergen en Nummer weergeven. Selecteer ‘Nummer verbergen’ om voortaan anoniem te bellen.

Even terugkomend op de verschillende opties bij de laatste bullet point. Bij ‘Netwerkstandaard’ hanteert je telefoon de standaardinstellingen van je provider. Dat betekent dat je telefoonnummer automatisch wordt verstuurd als je naar iemand belt. De derde optie ‘Nummer weergeven’ doet exact hetzelfde. Alleen als je de optie ‘Nummer verbergen’ selecteert verschijnt je telefoonnummer onherkenbaar in beeld bij uitgaande oproepen.

Er is nog een alternatief om zonder nummerherkenning te bellen. Stel dat je bovenstaande opties niet kunt vinden, dan zijn er meer dan genoeg apps in de Google Play Store waarmee je anoniem kunt bellen. Gebruik de trefwoorden ‘anoniem bellen’ of ‘anonymous calling’ maar eens en zie wat je aantreft.

Anoniem bellen met iOS

De nummerherkenning uitschakelen op iOS is net zo eenvoudig als op Googles besturingssysteem. Grote verschil is dat je niet naar het instellingenmenu van de Telefoon-app gaat, maar je het algemene instellingenmenu opent (het tandwielicoontje). Ga dan als volgt te werk:

Ga naar ‘Instellingen’ en scrol net zo lang naar beneden totdat je de optie ‘Telefoon’ tegenkomt.

Zodra je daar op hebt gedrukt zie je in beeld ‘Nummerherkenning’ verschijnen. Open dit menu door er op te drukken.

Je ziet nu een groengekleurde schuifknop in beeld verschijnen. Dat betekent dat nummerherkenning is ingeschakeld. Door deze knop naar links te schuiven, schakel je deze optie uit. Vanaf nu kun je naar iedereen anoniem bellen.

Het is niet nodig om op zoek te gaan apps om anoniem te bellen. Ongeacht welke versie je van het besturingssysteem van Apple ook hebt, je kunt altijd je nummerherkenning uitschakelen.

Anoniem bellen met Windows 10 Mobile

Dan rest ons tot slot het besturingssysteem van Microsoft, Windows 10 Mobile. Ook hiermee kun je anoniem bellen. Dat stel je als volgt in.

Open ‘Alle instellingen’ door van boven naar beneden te vegen en op het juiste tabblad te drukken.

Tik op ‘Systeem’ en ga naar de optie ‘Telefoon’.

Onder het kopje Oproepen staat ‘Nummerweergave toestaan voor’. Als je rechts op het pijltje drukt kun je ‘Iedereen’, ‘Niemand’ en ‘Mijn contacten’ selecteren. Als je de tweede optie selecteert kun je anoniem bellen.

Misschien vraag je je nu af wat de optie ‘Mijn contacten’ doet. Heel eenvoudig. Als je deze selecteert is nummerherkenning ingeschakeld voor iedereen in je contactenlijst. Oftewel, als je naar een van je vrienden belt, ziet hij of zij dat jij het bent omdat je nummer in beeld verschijnt. Zodra je naar een telefoonnummer belt dat niet in je contactenlijst staat, wordt nummerweergave uitgeschakeld en bel je anoniem.

Pas op met anoniem bellen

Anoniem bellen klinkt misschien als de ideale oplossing om niet door anderen lastgevallen te worden. Maar er is ook een keerzijde. Stel dat je per se iemand wil spreken en je besluit om anoniem te bellen. Als degene aan de andere kant van de lijn niet in staat of de gelegenheid is om op dat moment je telefoontje te beantwoorden, dan kan hij of zij jou niet terugbellen. Er staat immers de melding ‘onbekend’ of ‘privénummer’ op zijn of haar toestel. Je moet dan noodgedwongen net zo lang zelf proberen totdat deze persoon je telefoontje wel aanneemt.

Alleen al bij het horen van de woorden anoniem bellen gaat bij sommigen het nekhaar overeind staan. Zij associëren dit met groene stroom, telefoonaanbieders, telemarketeers of andere reclamebedrijven. Dit soort partijen werken veelal met een geheim nummer zodat ze niet geblokkeerd of teruggebeld kunnen worden door potentiële klanten. Anoniem bellen kan dus irritatie opwekken bij de ander: zij willen graag weten wie hen probeert te bellen. Hebben de bellers soms iets te verbergen?

In de inleiding van dit artikel noemden we een aantal legitieme redenen waarom iemand zonder nummerherkenning zou willen bellen. Maak geen gebruik van anoniem bellen om bijvoorbeeld je ex te stalken of iemand anders lastig te vallen. Wij doen dan ook een moreel appèl op iedereen om anoniem bellen niet voor dit soort doeleinden te gebruiken/misbruiken.