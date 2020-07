Contactloos betalen met je smartphone: alles wat je moet weten

Contactloos betalen kan sinds 2015 in Nederland. Steeds meer mensen maken er gebruik van, maar in praktijk zien we ook een grote groep die sceptisch is over deze relatief nieuwe betaalmethode. Een goede gelegenheid om dit onderwerp eens kritisch tegen het licht te houden en alle ins en outs te bespreken.

Wat is contactloos betalen?

Contactloos betalen of mobiel betalen: het is één en dezelfde uitdrukking waarmee we bedoelen dat je zonder contant geld of pincode betaalt. Je hoeft niet langer je beurs tevoorschijn te toveren om papiergeld of muntgeld te pakken en af te rekenen. Het wordt niet voor niets ook wel je ‘nieuwe portemonnee’ genoemd. Contactloos betalen kan op twee manieren: met een betaalpas die dit ondersteunt of met een Android-smartphone.

Uit de laatste cijfers blijkt dat steeds meer consumenten contactloos betalen. Volgens Betaalvereniging Nederland, een belangenorganisatie die het betalingsverkeer in Nederland zo efficiënt mogelijk wil laten verlopen, vervijfvoudigde in 2016 het aantal contactloze betalingen tot 630 miljoen transacties. In december werd bijna een kwart van alle betalingen (23,5%) contactloos afgehandeld. Twee op drie betaalautomaten in ons land zijn geschikt voor contactloze betalingen. Dat zijn ongeveer een kwart miljoen betaalpunten.

Niet alleen worden er steeds vaker contactloos betaald: het bedrag dat hiermee gemoeid is wordt steeds hoger. In 2015, het jaar dat we voor het eerst zonder pincode of met smartphone konden betalen in Nederland, was 5% van alle contactloze betalingen voor bedragen boven de 25 euro. In de eerste helft van 2016 was dat aandeel al opgelopen tot 8%. Iets minder dan de helft van alle contactloze betalingen (45%) vindt plaats in de supermarkt. Plekken als bedrijfskantines en verkoopautomaten nemen een vijfde van al deze betalingen voor hun rekening. Bij parkeergarages en parkeerterreinen groeit het aantal contactloze betalingen steeds harder.

Voordelen contactloos betalen

Mobiel betalen kent tal van voordelen. Om te beginnen hoef je nooit meer met contant geld over straat te lopen. Mocht je in de supermarkt staan met een tas vol boodschappen en ontdekken dat je je portemonnee bent vergeten, is er geen vuiltje aan de lucht. Je hoeft alleen maar je smartphone te pakken en deze tegen de betaalautomaat aan te drukken. In tegenstelling tot een portemonnee gaan we zelden van huis zonder smartphone.

Contactloos betalen is ook erg handig, snel en veilig. Voor kleine bedragen heb je geen pincode nodig. Bovendien gaat afrekenen een stuk sneller. Een contactloze betaling neemt meestal niet meer dan tien seconden in beslag. Je portemonnee pakken, pinpas zoeken, pincode invoeren, accorderen en je pas en portemonnee weer opbergen neemt meer tijd in beslag, omdat je veel meer handelingen moet verrichten om te betalen. Ben je een ondernemer en wil je niet te veel contant geld in de zaak hebben? Dan is mobiel betalen de ideale oplossing. Alles gaat namelijk digitaal: er komt geen brief- of muntgeld bij kijken.

Een ander groot voordeel is dat er geen speciale infrastructuur aangelegd hoeft te worden. Volgens de laatste editie van het rapport Trends in digitale media van marktonderzoeker GfK loopt 83% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder rond met een smartphone. Banken hoeven dus geen telefoons uit te delen. Tot slot kun je op steeds meer plekken met je smartphone betalen, zowel in het binnenland als het buitenland. Het maakt dus niet uit of je in de supermarkt staat, bij de kassa bij de groenteboer of het tankstation, hier in Nederland of over de grens. Je mobiele telefoon is voldoende om een transactie tot stand te brengen.

Hoe werkt contactloos betalen met je smartphone?

Contactloos betalen met je mobiele telefoon is heel eenvoudig, maar je telefoon moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen moet je beschikken een smartphone over een NFC-chip. NFC staat voor Near Field Communication. Het is een draadloze techniek waarmee op korte afstand –maximaal zo’n 10 centimeter– informatie uitgewisseld kan worden met andere NFC-apparaten. Deze chips vinden we onder meer terug in OV-chipkaarten, maar ook in smartphones en bij sommige providers in simkaarten. Zonder de juiste Android-versie kom je ook niet ver. Zorg dat je een toestel bij je draagt dat in ieder geval op Android 5.0 Lollipop of hoger draait. Ook moet je van tevoren de bijbehorende betaal-app op je smartphone hebben geïnstalleerd. Bij de Rabobank is dit de Rabo Wallet, bij ING de Mobiel Betalen App en ABN Amro heet deze applicatie Wallet.

Een internetverbinding is niet noodzakelijk om contactloos te betalen met je smartphone. ABN Amro heeft haar betaalsysteem echter zo ingericht dat je maximaal tien keer kunt betalen zonder internetverbinding. Daarna moet je minimaal één keer betalen terwijl je met internet bent verbonden. Tot slot kun je alleen contactloos betalen met je telefoon als het betaalpunt hiermee overweg kan. Als je het onderstaande logo bij de betaalautomaat aantreft, dan zit je goed.

Betalingen tot 25 euro

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden, kun je contactloos betalen. Voor mobiel betalen geldt dat je bedragen tot 25 euro zonder pincode kunt afrekenen. Je hoeft je alleen telefoon enkele tellen tegen de zijkant van de betaalautomaat te houden. Je hoeft geen toetsen op de betaalautomaat in te drukken. Als je drie korte piepjes hoort weet je dat de transactie goed is verlopen. Het bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven, net als bij pinnen.

Betalingen boven de 25 euro

Maar wat als je voor een hoger bedrag boodschappen doet en toch met je smartphone wil betalen? Dat kan, maar dan is wel een pincode of mPin vereist. Net als in het vorige scenario houd je je telefoon kort tegen de betaalautomaat aangedrukt, totdat je een pieptoon hoort. Vervolgens pak je je smartphone en toets je hier je mPin in. Dan houd je je telefoon opnieuw tegen de zijkant van de betaalautomaat gedrukt. Je hoort drie korte piepjes, wat betekent dat de betaling geslaagd is. Je kunt overigens ook aangeven dat het altijd noodzakelijk is om je pincode in te voeren, hoe klein het bedrag ook is. Dat gaat echter wel ten koste van het gemak.

Limiet van 50 euro

Contactloos betalen is gebonden aan een limiet. Deze maatregel is uit veiligheidsoverwegingen doorgevoerd. Wat als je bijvoorbeeld je telefoon kwijtraakt en mobiel betalen geactiveerd is? In theorie zou een ander dan oneindig veel boodschappen kunnen doen zonder pincode, zolang hij telkens maar onder de 25 euro blijft. Gelukkig werkt het in praktijk niet zo.

Als je meerdere keren op een dag kleine bedragen betaalt, worden de bedragen van al deze transacties bij elkaar opgeteld. Als je dan boven de 50 euro uitkomt, moet je je pincode invoeren. Daarna begint de teller weer bij nul en hoef je geen pincode in te voeren. Tot je opnieuw de limiet van 50 euro bereikt. Deze limiet is overigens niet tijdgebonden. Je smartphone kijkt naar een serie aaneengesloten contactloze betalingen, telt deze bedragen op en vraagt om je pincode zodra je de bovengrens van 50 euro bereikt. Het maakt niet uit of je deze betalingen binnen een paar uur, een dag of een week verricht.

Welk bedrag je dagelijks maximaal contactloos kunt betalen, verschilt per bank. Zo schrijft de Consumentenbond in een blog over mobiel betalen dat de ING een bovengrens van 250 euro per dag hanteert voor contactloze betalingen. Daarboven is niet langer mogelijk om met je smartphone te betalen. Bij de meeste banken geldt echter een daglimiet van 2.500 euro voor pinbetalingen. De ING geeft haar klanten de mogelijkheid om zelf een limiet in te stellen.

Is contactloos betalen veilig?

Een belangrijke reden waarom veel mensen niet met hun smartphone durven te betalen, komt doordat ze denken dat het niet veilig is. Ze zijn bang dat hun betaal- en andere financiële gegevens op slinkse wijze worden gekopieerd en misbruikt door anderen.

Betalen met je smartphone is veilig. Om te beginnen werkt contactloos betalen met NFC-technologie. Betalingsverkeer kan dan alleen op zeer korte afstand tot stand komen (maximaal 10 centimeter). Dit was anders geweest als bijvoorbeeld voor Bluetooth was gekozen: dat heeft een veel groter bereik dan NFC (circa 10 tot 15 meter).

Daarnaast kunnen alleen kleine bedragen zonder pincode worden betaald als je met je telefoon betaalt. Voor bedragen boven de 25 euro of een aantal transacties die gezamenlijk meer dan 50 euro waard zijn, is een pincode nodig. Als je wil kun de dag- of weeklimiet zelfs nog verder verlagen. De eventuele financiële schade door contactloos betalen is dus minimaal.

Wat als je telefoon wordt gestolen en jij financiële schade oploopt door contactloos betalen? De ABN Amro en ING vergoeden alle schade na verlies of diefstal. Zij hanteren geen bedrag voor eigen risico. Bij de Rabobank daarentegen geldt dat je een eigen risico van 150 euro moet accepteren als je met de Rabo Wallet betaalt. Als iemand zonder toestemming een betaling verricht met je telefoon zonder pincode, geldt het eigen risico van 150 euro niet, zo staat in de algemene voorwaarden.

Skimmen

In de jaren negentig en begin eenentwintigste eeuw was skimmen een beruchte manier van criminelen om betaalgegevens te bemachtigen. Daarbij werd de magneetstrip van een betaalpas gekopieerd en de pincode op een sluwe manier ontfutseld. Vervolgens werden deze gegevens op een blanco betaalkaart geplaatst en vluchtten ze naar het buitenland om daar geld op te nemen.

Vandaag de dag is de financiële schade als gevolg van skimmen te verwaarlozen. Dat is te danken aan de zogeheten EMV-chiptechnologie. EMV staat voor Europay-Mastercard-Visa, drie grote financiële instellingen die gezamenlijk het gros van het internationale betalingsverkeer afhandelen. In plaats van een magneetstrip hebben betaalkaarten een chip die niet gekopieerd kan worden. EMV is sinds 2005 de internationale standaard voor betaalkaarten met een zeer hoog beveiligingsniveau. Daarbovenop worden alle berichten om een contactloze transactie tot stand te brengen cryptografisch beveiligd. Tot slot is pinnen in het buitenland standaard uitgeschakeld.

Maar hoe zit het met contactloze betalingen met je smartphone? Daarvoor geldt dat skimmen onmogelijk is. Er is immers geen magneetstrip die gekopieerd kan worden. En bij kleine bedragen hoeft er ook geen pincode ingevoerd te worden. Zonder beide zaken is skimmen niet mogelijk.

In theorie is het wel mogelijk om geld van een ander te stelen door een contactloze betaling geforceerd tot stand te brengen, maar dit scenario is hoogst onwaarschijnlijk. In de eerder aangehaalde blog van de Consumentenbond beschrijft de belangenorganisatie een manier om iemand ongemerkt draadloos te rollen. Uit de beschrijving blijkt echter hoe lastig dat is. Zo moet je een mobiel pinapparaat zien te strikken die geschikt is voor mobiele betalingen. Deze zijn alleen verkrijgbaar voor ondernemers die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Zelfs als dat allemaal lukt moet je zeer dicht langs iemand lopen om de smartphone te scannen: NFC werkt alleen op een afstand van 10 centimeter of minder. Nu maar hopen dat de telefoon van je slachtoffer niet te goed verborgen is, of het NFC-signaal wordt afgeschermd door een hoesje, metalen voorwerpen of andere contactloze betaalpassen (dan wordt de kaartlezer verstoord). Als je er in slaagt om een transactie tot stand te brengen, dan is het betalingsverkeer direct naar jou te achterhalen: het pinapparaat staat immers op jouw naam geregistreerd. En welke weldenkende crimineel is bereid om zo veel risico te lopen voor een kleine opbrengst? Kortom, iemand draadloos beroven is vrijwel onmogelijk en niet echt realistisch.

HCE en MST

Als we het over de veiligheid van contactloze betalingen hebben, mogen we twee ontwikkelingen niet vergeten. De eerste heet Host Card Emulation (HCE), de tweede Magnetic Secure Transmission (MST). Het zijn twee afzonderlijke beveiligingsmechanismen om ervoor te zorgen dat mobiele betalingen veilig en verantwoord plaatsvinden.

De essentie van HCE is dat betaalgegevens niet lokaal worden opgeslagen, zoals in het Secure Element of de beveiligingschip van een smartphone, maar in de cloud. Speciale software kan deze gegevens emuleren. Bovendien worden de betaal- en transactiegegevens in de cloud versleuteld om een extra beveiligingslaag aan te brengen. Op deze manier wordt het risico op diefstal geminimaliseerd. Het voordeel van HCE is dat verkopers niet afhankelijk zijn van hardwareleveranciers, zoals smartphonefabrikanten die beveiligingschips voor mobiele telefoons maken of providers die NFC-simkaarten leveren. HCE wordt als één van de veiligste betaalsystemen ter wereld beschouwd.

MST werkt op een andere manier. Bij deze methode bootst een smartphone een magneetstrip na door een klein magnetisch veld te creëren. Deze houd je dan naast een betaalautomaat die contactloze betalingen ondersteunt. Deze herkent de ‘magneetstrip’ van de smartphone en behandelt deze alsof het een betaalkaart is. Zodoende kan de betaling plaatsvinden. Nadeel is wel dat de gegevens van je betaalkaart lokaal opgeslagen moeten worden. Dat gebeurt echter wel veilig en verantwoord met beveiligingstokens. Dat is een identificatiemethode die een reeks unieke cijfers en karakters genereert. Gegevens van je betaalkaart worden hiermee niet gedeeld met de verkoper om eventueel misbruik uit te sluiten. Grote voordeel van MST is dat deze techniek bij ruim 90% van alle verkooppunten gebruikt kan worden. In Nederland pakt dat aandeel wellicht een stuk lager uit, omdat steeds meer betaalautomaten met magneetstrip worden vervangen door apparaten die alleen met EMV uit de voeten kunnen.

Nadelen contactloos betalen

We hadden het daarstraks over de voordelen van contactloos betalen, maar het kent helaas ook een keerzijde. Het is niet zo dat alle smartphones geschikt zijn om mee te betalen. Als hij geen NFC-chip heeft, val je buiten de boot. Veel high-end vlaggenschepen beschikken over een dergelijke chip, aan de onderkant van de smartphonemarkt is dit aantal beperkt. Ook moet je over een vrij moderne telefoon beschikken die in ieder geval op Android 5.0 Lollipop of hoger draait. Met een gedateerde smartphone kun je dus niets als je mobiel wil betalen.

Dat is nog niet alles. Sommige banken stellen hoge eisen om in aanmerking te komen voor contactloos betalen. Zo heeft de Rabobank een lijst met toestellen die geschikt zijn. Daar staan heel veel smartphones van Samsung tussen en enkele van HTC, LG en Sony. Mobiele telefoons van bijvoorbeeld Motorola, Huawei of OnePlus zijn niet geschikt voor contactloze betalingen. Dat geldt ook voor Nexus-telefoons. Bovendien legt de Rabobank nog een dwingende eis op. Alléén klanten met een abonnement bij KPN, Telfort of Simyo kunnen contactloos betalen bij de bank. Klanten die bij een andere provider zitten vissen achter het net. Concurrenten als ABN Amro en ING kennen dergelijke beperkende voorwaarden niet. Daar is een smartphone met NFC, Android 5.0 Lollipop of hoger en in sommige gevallen internetverbinding noodzakelijk.

Tot slot werkt contactloos betalen momenteel alleen met Android-telefoons. De iPhones van Apple beschikken weliswaar over een NFC-chip, maar Apple stelt deze niet open voor andere betaaldiensten dan Apple Pay (zie de volgende paragraaf).

Techbedrijven en mobiele betaaldiensten

De Rabobank, ABN Amro en ING zijn niet de enige partijen die mobiel betalen aanbieden. Ook Apple, Samsung en Google hebben hun eigen contactloze betaalalternatieven. Dat zijn respectievelijk Apple Pay, Android Pay en Samsung Pay.

Apple Pay is sinds oktober 2014 beschikbaar in de Verenigde Staten. Inmiddels is de mobiele betaaldienst ook geïntroduceerd in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Singapore en China. Bijna drie jaar na de introductie is Apple Pay nog altijd niet in ons land te vinden, maar we zijn wel aanwijzingen tegengekomen dat de Amerikanen overwegen om hem ook naar Nederland te brengen. Nederlandse banken zijn positief over Apple Pay, maar vooralsnog is het (verre) toekomstmuziek. Grootste obstakel is waarschijnlijk het percentage dat banken aan Apple moeten afstaan als ze gebruikmaken van de mobiele betaaldienst.

UPDATE (11 juni 2019): Apple Pay maakt zijn langverwachte debuut in Nederland. Vanaf vandaag kunnen klanten van ING gebruikmaken van de betaaldienst van Apple. Als zij de app van ING opstarten, krijgen ze de melding dat ze de betaaloptie kunnen inschakelen. Daarvoor gaan ze naar de Wallet-app, tikken ze rechtsboven in de hoek op het plusje, selecteren en openen ze de ING-app en koppelen ze de betaalrekening aan Apple Pay.

Om contactloos te betalen met Apple Pay, moeten gebruikers de aankoop autoriseren met Face ID, Touch ID of een pincode. De betaaldienst van het Amerikaanse techbedrijf werkt op de iPhone 6 en nieuwer, of de iPhone SE. Vanzelfsprekend hebben gebruikers de laatste update van de ING-app nodig en dienen ze op hun toestel ingelogd te zijn met hun Apple ID en iCloud account waarmee ze Apple Pay hebben geactiveerd.

Per dag kan een bedrag van maximaal 2.500 euro worden betaald met Apple Pay. Voor 16- en 17-jarigen bedraagt dit 250 euro per dag per rekening.

In mei van dit jaar kondigde ING al aan Apple Pay te ondersteunen, maar liet in het midden wanneer. Hieronder gaat het originele artikel weer verder.

Wil je toch contactloos kunnen betalen met je iPhone? Dan zul je met de Britse app boon aan de slag moeten. Hiermee kun je onder meer mobiel betalen bij McDonald’s, Starbucks, Subway, Smullers, Staples en Makro. Tekst en uitleg hoe deze applicatie werkt en welke kosten erbij komen kijken, vind je in dit artikel.

Ook Google heeft haar eigen contactloze betaaldienst: Android Pay. In de VS kan er al op meer dan een miljoen locaties met Android Pay worden betaald. Zonder in detail te treden vertelde Google enkele weken na de lancering in september 2015 dat ‘miljoenen’ gebruikers de mobiele betaaldienst gebruikten. De zoekmachinegigant legt met haar betaaldienst de nadruk op veiligheid. Bij iedere betaling wordt een token aangemaakt. Dankzij deze tokens wordt er geen informatie met de verkoper gedeeld over de creditcardgegevens. Omdat je creditcardnummer niet bekend is bij de winkel, is de kans op fraude te verwaarlozen. De betaling wordt afgehandeld door Google.

Net als Apple Pay is Android Pay niet beschikbaar in Nederland. Wanneer de mobiele betaaldienst bij ons wordt geïntroduceerd, is niet bekend.

Tot slot heeft ook Samsung een mobiele betaaldienst: Samsung Pay. De dienst is alleen beschikbaar op smartphones van Samsung die zowel over NFC-chip als vingerafdruksensor beschikken, zoals bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S7 en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung doet niet alleen haar best om Samsung Pay naar meerdere landen te brengen. Tevens wil ze de scoop van haar mobiele betaaldienst zo breed mogelijk maken. Naast mobiele betalingen bij winkels, restaurants en hotels willen de Zuid-Koreanen ook online betalingen mogelijk maken zodat je de betaling van bijvoorbeeld een paar schoenen via Samsung kunt afhandelen.

Ook hier geldt dat de betaaldienst nog niet is uitgerold in Nederland. Samsung Pay is wel beschikbaar in de VS, Spanje, Brazilië, Australië, Singapore en thuisland Zuid-Korea. Samsung heeft bevestigd dat de betaaldienst ook naar Nederland komt, maar kan nog niet zeggen wanneer.

Google en LG

Ook Google en LG zijn druk doende om hun eigen betaalsysteem te ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen opgedoken in de instellingen van de digitale assistent dat betalen met Google Assistant in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. In dat geval hoef je alleen tegen je smartphone te zeggen welk bedrag je wilt overmaken naar wie.

LG is druk doende om een betaaldienst te ontwikkelen: LG Pay. Er is nog maar weinig bekend. LG Pay maakt naar verluidt gebruik van MST, evenals Samsung Pay. Wanneer de betaaldienst daadwerkelijk verschijnt is onduidelijk.

De kans dat één van de bovenstaande betaalmethoden op korte termijn naar Nederland komt, is klein. Zo is Google Assistant nog niet breed beschikbaar in ons land: de digitale assistent is op dit moment alleen op de Google Pixel en Google Pixel XL te gebruiken. Bovendien is de dienst nog niet door Google geactiveerd. Voor LG Pay geldt dat deze nog moet verschijnen. Daarna wordt deze eerst in thuisland Zuid-Korea uitgerold voor testdoeleinden. Met andere woorden, voorlopig hoeven we dus niet op LG Pay of Google’s betaaldienst via Google Assistant te rekenen.

Kinderschoenen

Al met al zijn slechts enkele honderdduizenden smartphones in ons land geschikt voor contactloze betalingen. Bovendien biedt niet iedere bank in ons land op dit moment deze dienst aan. Zo kun je onder meer bij Triodos, SNS, Knab, ASN Bank en Regiobank wel contactloos betalen met je betaalkaart, maar niet met je smartphone. Op diverse fora zeggen de banken intern na te denken om deze dienst te introduceren, maar staat vermoedelijk niet hoog op het prioriteitenlijstje. Sinds eind 2016 kun je alleen als klant van de Rabobank, ABN Amro of ING contactloos betalen met je smartphone.

UPDATE: Rabobank, ABN Amro en ING zijn niet langer de enige banken waar je met je smartphone kunt betalen. Op vrijdag 11 augustus lanceerden SNS, ASN en RegioBank een app om contactloos betalen te stimuleren. Klanten hoeven alleen de app te downloaden en een viercijferige pincode in te stellen om betalingen boven de 25 euro te autoriseren. Om de nieuwe dienst te introduceren is contactloos betalen met je smartphone tot 1 april 2018 gratis, daarna betaal je 50 cent per maand. Je smartphone moet minimaal op Android 5.0 Lollipop draaien en uitgerust zijn met NFC.

Het aantal klanten dat met hun mobiele telefoon betaalt is dan ook beperkt in Nederland. De kleinste speler is Rabobank: de coöperatieve bank heeft op dit moment slechts 21.000 gebruikers. Gemiddeld verrichten zij slechts twee contactloze betalingen per maand. Mobiele betalingen maken slechts 1% uit van alle transacties. Een woordvoerder laat desgevraagd tegenover de NOS weten: “We staan nog aan het begin van de ontwikkeling en gewenning en verwachten dat deze aantallen toenemen naarmate het gebruik ‘zichtbaarder’ wordt.”

ABN Amro heeft in november 2016 een systeem van contactloze betalingen met de smartphone geïntroduceerd. In enkele maanden tijd heeft de bank 40.000 actieve gebruikers weten te strikken die gemiddeld drie keer per week mobiel betalen. Een woordvoerder stelt dat het vooral mannen tussen de 18 en 45 jaar zijn die uit stedelijke gebieden komen die contactloos betalen. “De piek in het gebruik ligt rond de lunchtijd”, zo weet hij.

ING is verreweg de grootste speler als het gaat om contactloze betalingen met de smartphone. De bank telt inmiddels ruim 117.000 actieve mobiele gebruikers die wekelijks gemiddeld 50.000 betalingen verrichten. ING zegt dat het met name jongeren van 16 en 17 jaar zijn die met de smartphone betalen. Ondanks de overweldigende resultaten –contactloos betalen met smartphone kan pas sinds november 2015 bij de ING– gaat het volgens de bank waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat contactloos betalen een ingeburgerd begrip is ons land.

Tot slot

Zoals je ziet is betalen met je smartphone een ingewikkeld onderwerp. Op kleine schaal is het al mogelijk om op deze manier in Nederland en daarbuiten te betalen. Verreweg de meeste contactloze betalingen vinden echter plaats met een geschikte betaalpas. Nagenoeg alle Nederlandse banken bieden deze dienst aan. Dat geldt niet voor mobiele betalingen met je telefoon: dat kan op dit moment alleen bij de ING, ABN Amro en Rabobank. Mobiel betalen staat in de spreekwoordelijke kinderschoenen. Of dit op korte termijn wordt uitgebreid is lastig in te schatten. Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland is er in ieder geval sceptisch over: “We kunnen overal pinnen en met een bankpas terecht, dus de noodzaak is niet groot”, aldus de heer Beugel.

Wie van jullie betaalt al met zijn of haar smartphone? En wie van jullie durft het aan om er aan te beginnen na het lezen van dit artikel?