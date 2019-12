Alles wat je moet weten over USB-C

Tegenwoordig hebben vrijwel alle moderne smartphones een USB Type-C aansluiting, of kortweg USB-C. Wat is nou het voordeel hiervan en waarom gaan we deze in de nabije toekomst alleen maar meer en meer gaan zien? GSMinfo duikt in de wereld van USB en legt het jullie uit.

USB-A, USB-B, miniUSB, microUSB, USB 3.0, USB 3.1, en ga zo maar door: wie een beetje kritisch naar de specificaties van consumentenelektronica kijkt, komt de meest uiteenlopende benamingen tegen voor de USB-poort. Sinds enkele jaren is een nieuwe benaming in zwang geraakt: USB-C. De gewone Nederland snapt er waarschijnlijk geen snars meer van. Wat is nou het verschil tussen al deze USB-aansluitingen? Waarom moeten we voortdurend het wiel opnieuw uitvinden? En waarom wordt USB-C als ‘de nieuwe standaard voor de toekomst’ beschouwd?

Voordat we de bovenstaande vragen kunnen beantwoorden, is het goed om even terug in de tijd te gaan. Zo krijg je een goed beeld hoe het allemaal jaren geleden is begonnen en hoe we op het huidige punt zijn aanbeland. Tot slot blikken we vooruit: wat kunnen we van USB-C verwachten?

USB-A, de eerste USB-poort

USB is een acroniem dat staat voor 'Universele Seriële Bus'. Voor de begindagen van de USB-aansluiting moeten terug naar de jaren ’90. Technologiebedrijven als Intel, IBM en Microsoft zochten een manier om randapparatuur met elkaar te koppelen en data breed toegankelijk te maken. Toentertijd had iedere apparaat zijn eigen parallelle en seriële poorten. Dat was niet alleen gebruiksonvriendelijk –ieder product had een unieke aansluiting met bijbehorende kabels– maar gegevens lezen en overdragen ging ontzettend traag. Dat kon en moest anders, zo meenden de pioniers.

De oplossing die zij bedachten was de gestandaardiseerde USB-poort. Deze bracht tal van voordelen: het was een goedkope aansluiting, kon niet verkeerd worden aangesloten op apparatuur en hij was snel en krachtig genoeg om verschillende apparaten mee aan te sturen. De eerste producten met USB verschenen in 1995, maar de wereldwijde lancering van USB liet nog op zich wachten tot 1996. Tegenwoordig vinden we dit type aansluiting op een scala aan producten, uiteenlopend van computers en externe harde schuiven tot computermuizen, toetsenborden, televisies, mediaspelers, videocamera’s, en ga zo maar door.

Mobiele telefoons gaan over op USB

De allereerste type USB-aansluiting wordt ook wel USB-A of USB 1.0 genoemd. Deze is te herkennen aan zijn platte vormgeving. In 1998 verbeteren de hierboven genoemde techbedrijven deze techniek. Het resultaat van deze inspanningen was USB 1.1. De vormgeving bleef intact, maar de dataoverdrachtssnelheid lag significant hoger dan zijn voorganger.

In de daaropvolgende jaren maakten we kennis met USB-B, in de volksmond ook wel beter bekend als USB 2.0. Deze kent een groot aantal uiteenlopende toepassingen en ontwerpen. Zo kennen we de vierkante variant van scanners en printers. Ook smartphonefabrikanten gingen over op USB-B. Om het nog wat lastiger te maken: mobiele telefoons kregen een miniUSB- of microUSB-aansluiting.

MiniUSB werd snel genoeg vervangen door microUSB. Dat is te danken aan de Europese Unie. De EU berekende dat consumenten jaarlijks 50.000 ton aan opladers weggooiden. Waarom? Omdat iedere mobiele telefoon een eigen oplaadmechanisme had. Dat was een enorme aanslag op het milieu en daar moest iets aan gedaan worden. Samen met de smartphone-industrie spraken de Europese instanties af om microUSB als standaard te gebruiken voor alle mobiele telefoons. Dat konden opladers ook gebruikt worden voor nieuwe telefoons en hoefden gebruikers deze dus niet weg te gooien.

Nieuwe generatie: USB 3.0 en USB-C

In 2008 verschijnt USB 3.0 ten tonele en was wederom een stuk sneller dan USB 2.0. De opvolger van USB 3.0 heet USB 3.1, en diens opvolger USB 3.2. Een term die we vandaag de dag te pas en onpas horen is USB-C. Velen denken dat USB 3.0, USB 3.1 en USB 3.2 synoniem zijn voor USB-C. Niets is minder waar. Er zijn grote verschillen tussen beide standaarden.

Om te beginnen hebben de letters –A, –B of –C niets te maken met de versienummer. USB-A is heel wat anders dan USB 1.0. USB-B is evenmin gelijk aan USB 2.0. Hetzelfde geldt ook voor USB-C enerzijds en USB 3.0/3.1/3.2 anderzijds. Simpel gezegd: de letter –A, –B of –C zegt iets over de vormgeving van het uiteinde van de USB-kabel. Het versienummer –1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 of 3.2– zegt iets over de snelheid waarmee data overgezet kan worden. Dat zijn twee totaal verschillende zaken.

Verder kan de overdrachtssnelheid van data tussen USB-C enerzijds en USB 3.0/3.1/3.2 anderzijds verschillen. In theorie kan USB-C slechts overdrachtssnelheden van USB 2.0 ondersteunen, waardoor hij dus aanzienlijk langzamer is dan USB 3.0/3.1/3.2. In praktijk is hij veelal gekoppeld aan de snellere standaard.

Dataoverdrachtssnelheden USB-versies Versie Jaar Naam Snelheid USB 1.0 1996 LowSpeed 1,5 Mbit/s USB 1.1 1998 FullSpeed 12 Mbit/s USB 2.0 2000 HighSpeed 480 Mbit/s USB 3.0 2008 SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.1 2013 SuperSpeed+ 10 Gbit/s USB 3.2 2017 SuperSpeed+ 20 Gbit/s

Energieoverdracht USB-C

Een ander voordeel van USB-C is dat het met hogere outputvoltages uit de voeten kan dan zijn voorgangers (maximaal 100 watt op 20 volt en 5 ampère). Zowel Google, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van besturingssysteem Android, als smartphonefabrikanten zijn verheugd: een smartphone kan hierdoor in kortere tijd meer energie krijgen. Opladen neemt hierdoor minder tijd in beslag.

Puzzelen met voltages brengt echter ook een gevaar met zich mee. Het is mogelijk dat de output dusdanig hoog is dat de accu van sommige telefoons de aanvoer van energie niet aankan, met risico op oververhitting of ontploffingsgevaar. Sommige USB-C kabels en opladers werken mogelijk dus niet goed met mobiele telefoons van andere fabrikanten. En dat is uiteraard niet de bedoeling, omdat het USB-C een slechte naam geeft.

Om een einde te maken aan deze praktijken treft Google maatregelen. Voordat een smartphoneproducent een Android-versie op haar smartphone mag zetten, moet het voldoen aan de voorwaarden die de zoekmachinegigant heeft vastgelegd in het Android Compatibility Definition Document (CDD). Toen Google wind kreeg dat fabrikanten op grote schaal aan het aanmodderen waren met de USB-C standaard, heeft het bedrijf het CDD gewijzigd. Google heeft voortaan precies vastgelegd wat de juiste USB-C standaard is. Zo staat er onder meer dat smartphonemakers voortaan aan de nieuwste revisie van de USB Battery Charging specificaties moeten voldoen. Dat betekent onder meer dat telefoons 1,5 en 3,0 ampère opladers moeten ondersteunen. Komt de fabrikant met een alternatieve USB-C standaard? Dan is het mogelijk dat Google deze partij uitsluit voor de nieuwste Android-versie.

USB-C is de toekomst

USB-C brengt allerlei voordelen met zich mee ten opzichte van de huidige microUSB-aansluitingen. Zo worden er aanzienlijk hogere transfersnelheden bereikt om data over te zetten. In plaats van te ‘rommelen’ met snelheden tot maximaal 480 Mbit/s –dit is nota bene een theoretische overdrachtssnelheid die in praktijk vaak bij lange na niet behaald wordt– kunnen USB-C poorten data met een snelheid tot wel 20 Gbit/s overzetten. Dat is tot wel veertig keer zo snel.

Een ander groot voordeel van USB-C is dat het grotere hoeveelheden stroom kan verwerken. Afhankelijk van de toepassing kan USB-C tot wel 100 watt aan energie doorgeven. Nou zullen we dat bij smartphones niet zo gauw aantreffen, maar bij computers wel. Zo heeft Apple bij de nieuwste generatie van de MacBook Pro een USB-C aansluiting verwerkt om hem van stroom te voorzien. Voor smartphones geldt dat de oplaadtijd verder naar beneden wordt bijgebracht doordat USB-C met hogere wattages uit de voeten kan. De OnePlus 7 Pro met Warp Charge 30 is daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast komt USB-C met een praktisch voordeel: hij heeft een symmetrisch design. Daardoor heeft hij geen onder- of bovenkant. Het maakt dus niet uit hoe je de kabel vastpakt, hij past altijd in de aansluiting op je mobiele telefoon. Apple werkt al jaren met hetzelfde principe. Met de introductie van de iPhone 5 maakte Apple definitief de overstap van de 30-pins connector naar de huidige Lightning Connector. Hierdoor maakt het niet uit hoe je de kabel aansluit op de iPhone.

De combinatie van datasnelheden van USB 3.2 en energieoverdracht van USB-C maken van de nieuwe USB-standaard een waardevolle toevoeging voor smartphones. In onze ogen is het een kwestie van tijd totdat USB-C op iedere smartphone te vinden is, inclusief goedkopere budgettelefoons. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, maar gezien de voordelen zullen alle smartphonefabrikanten vroeg of laat de overstap maken.