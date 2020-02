Niets is zo vervelend als een smartphone waarvan het geheugen tjokvol zit en er bijna niets meer bij kan. Wat kun je hier aan doen? Wij geven je 8 tips waardoor je in een paar stappen weer voldoende geheugen hebt om nieuwe apps te installeren en foto’s te schieten.

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Anton Mous. Update door Tom Hegeman op 1 februari 2020.

Onvoldoende opslagcapaciteit is om verschillende redenen vervelend. Om te beginnen kun je geen nieuwe applicaties meer installeren. Ook heb je geen ruimte meer om die onverwachte, mooie momenten op beeld of video vast te leggen. En wat als er een beveiligingsupdate, nieuwe Android-versie of patch beschikbaar is, maar je onvoldoende geheugen hebt om deze te installeren? Dat zijn een aantal concrete situaties waarin je zou willen dat je meer geheugen had.

Bij de meeste Android-smartphones is het geheugentekort eenvoudig op te lossen: je schaft voor enkele tientjes een microSD-kaart aan. Dan heb je in één klap weer tientallen gigabytes aan extra schijfruimte op je telefoon. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk: sommige vlaggenschepen bieden geen ruimte voor een geheugenkaart. Denk bijvoorbeeld aan de Google Pixel 3. En telefoons als de Huawei P30 Pro kunnen alleen overweg met NanoMemory, die nog steeds significant duurder zijn dan microSD-kaarten. In dergelijke gevallen zul je dus creatiever te werk moeten gaan om opslagruimte vrij te maken.

In dit artikel geven wij je 8 tips om geheugen vrij te maken op je Android-telefoon. Als uitgangspunt gaan we er van uit dat het niet mogelijk is om een microSD-kaart in je toestel te plaatsen. Bij één tip vergeten we dit en leggen we uit hoe een geheugenkaart je hierbij kan helpen. Let op dat niet iedere tip hetzelfde rendement oplevert: de ene manier levert meer vrij ruimte op dan de ander. Tot slot beperken we ons hier tot Android-smartphones. Hoe je geheugen vrijmaakt op een iPhone beschrijven wij in het onderstaande artikel.

Tips: Hoe maak ik geheugen vrij op mijn iPhone? - Zit het geheugen van je iPhone propvol? Er is niets zo vervelend als een smartphone die geen ruimte heeft voor nieuwe apps, foto’s, video’s, muziek en andere bestanden. Een geheugenkaartje is in het geval van een iPhone geen oplossing. In dit artikel geven wij een aantal tips waarmee je snel en eenvoudig extra opslagcapaciteit vrijmaakt.

1. Verwijder overbodige applicaties

De allereerste tip om geheugen vrij te maken op je Android-smartphone, is door applicaties die je niet of slechts sporadisch gebruikt te verwijderen. Uit onderzoek van marktonderzoeker GfK in opdracht van domeinbeheerder SIDN blijkt dat we steeds minder apps gebruiken. Volgens de analisten hadden we in 2014 nog 33 verschillende apps op onze smartphone geïnstalleerd. Eind 2016 is dat gedaald naar 25. Volgens de laatste inzichten hebben we vandaag de dag zo'n 31 apps op onze telefoon. Natuurlijk zijn er altijd uitschieters naar onder en naar boven, maar 31 is op dit moment het gemiddelde.

Hoeveel van deze apps gebruik je ook daadwerkelijk iedere maand? Denk daar eens goed over na en wees vooral eerlijk. Grote kans dat je sommige apps ooit hebt geïnstalleerd omdat je nieuwsgierig was en er tegenwoordig niet meer naar omkijkt. Of deze mobiele game niet langer speelt, of je simpelweg er geen gebruik meer van maakt van een bepaalde app. In dat geval neemt deze applicatie een hap uit je kostbare geheugen. Eeuwig zonde. Hoogste tijd dus om deze apps te verwijderen.

Er bestaat een eenvoudige manier om het aantal apps terug te brengen. Vrijwel iedereen leest het laatste nieuws op zijn of haar smartphone. Je kunt voor de afzonderlijke nieuwsdiensten een app installeren, maar het is toch veel fijner als alles gebundeld is in één app? Hoef je niet langer losse apps te installeren en openen. Een app die je daarbij kan helpen is Feedly. Je selecteert de nieuwsbronnen die je regelmatig raadpleegt, deelt ze eventueel in mappen en je kunt aan de slag. Zo heb je je gepersonaliseerde nieuwsoverzicht binnen handbereik. En als je een nieuwe smartphone neemt hoef je alleen maar in te loggen met Feedly en je nieuwsfeed is weer als vanouds.

Feedly

Audio en video Lees elke dag opnieuw, waar je ook bent, de blogs, artikelen en pagina's die jou het meest interesseren met de Feedly app. Organiseer je blogs, kanalen en content in een handig overzicht en deel wat jou het meeste boeit. Play Store App Store

Ook zijn er steeds meer diensten die hun app niet langer onderhouden, omdat ze een mobielvriendelijke website hebben. Een goed voorbeeld daarvan is Tweakers.net: zij hadden ooit een app in de Google Play Store, maar die is nu verleden tijd omdat hun site geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten.

Hoeveel vrije ruimte je creëert door overtallige applicaties te verwijderen, is afhankelijk van de grootte en het aantal apps dat je deïnstalleert. Sommige apps zijn slechts enkele tientallen megabytes groot, maar sommige kunnen wel enkele gigabytes in omvang zijn. Vooral bij games kan het snel oplopen. Het spel in de Google Play Store is misschien 100 MB groot, maar na installatie moet je alsnog een extern datapakket downloaden. En deze kent geen bovengrens. Het loont dus om eens kritisch naar je games te kijken.

2. Verwijder overbodige berichten

Ben je iemand die nog geregeld mms-berichten of WhatsApp-berichten met bijlages verstuurt? Als je maar genoeg van dit soort berichten verzamelt, loopt het vroeg of laat de spuigaten uit. De mediabestanden die aan dit soort berichten zijn gekoppeld, doen een grote aanslag op je geheugen. Vaak zonder dat je er erg in hebt, heb je honderden foto’s, video’s of audiofragmenten in je WhatsApp-map staan.

Multimediabestanden verwijderen in WhatsApp kan op verschillende manieren. Je kunt een chatgesprek volledig verwijderen, maar ook alleen de mediabestanden in deze chat. Voor de eerste methode open je WhatsApp, houd je de naam van de persoon of groep ingedrukt en druk je op het vuilnisbakje om de chat te verwijderen. Om de inhoud van het gesprek te behouden en alleen de mediabestanden te verwijderen, ga je als volgt te werk:

Open het chatgesprek met de persoon of groep in kwestie

Druk rechts boven in de hoek op de drie verticale puntjes en selecteer Media

Selecteer de bestanden die je wilt verwijderen en druk op het vuilnisbakicoontje en verwijderen

Er is nog een derde methode om WhatsApp-bestanden te verwijderen. Vroeger kon je hiervoor terugvallen op apps als Siftr Magic, maar deze is inmiddels uit de Play Store vewijderd. Je zult het dus voortaan handmatig moeten doen. Daarvoor open je de Bestanden-app op je telefoon (het kan zijn dat deze een andere naam heeft, zoals Mijn bestanden). Via het hamburgermenu ga je naar het tabblad Afbeeldingen. Daar zoek je de folder WhatsApp Images. Selecteer welke foto's en video's je van je telefoon wil verwijderen, druk op het prullenbakicoontje en klaar is Kees.

3. Verwijder overbodige kaarten in navigatie-apps

Sinds 15 juni 2017 behoren roamingkosten in alle Europese lidstaten tot het verleden. Wilde je voor die tijd navigeren met je smartphone zonder data te verbruiken, dan moest je kaarten downloaden zodat je ze offline kon gebruiken. Deze werden allemaal netjes opgeslagen op je telefoon.

Kaarten lokaal opslaan is een slimme manier om je datagebruik aan banden te leggen. Wat de meesten echter vergeten is om deze na afloop weer te verwijderen. Door deze kaarten te verwijderen maak je flink wat geheugen vrij. Apps als Maps verwijderen gedownloade kaarten automatisch na verloop van tijd, bij apps als HERE WeGo en Sygic moet je dit zelf doen. Daarvoor ga je naar het overzicht van je kaarten en druk je op het prullenbakicoontje. Hiermee bespaar je al gauw enkele honderden megabytes. Overbodige kaarten verwijderen loont dus en levert je veel extra geheugen op met weinig moeite.

4. Leeg de downloadmap

Alle Android-telefoons hebben ergens een downloadmap. Zoals de naam al aangeeft vind je hier alle bestanden die je ooit via internet gedownload hebt. Dat zijn niet alleen foto’s of video’s, maar kunnen tevens muziek, tekstdocumenten, presentaties, kaartjes en facturen zijn. Hoe de downloadmap heet en waar je deze vindt verschilt per fabrikant. Bij de een heet deze map Downloads, bij de ander vind je deze onder Galerij, Mijn bestanden of Bestandsbeheer.

De meesten zijn zich er niet van bewust wat ze allemaal tijdens het surfen downloaden. Als je dat een tijdje niet bijhoudt, kan de inhoud downloadfolder behoorlijk oplopen. Het is dan ook aan te raden om deze map regelmatig te bekijken en te legen. Vind je enkele belangrijke bestanden? Draai ze dan uit, of stuur ze naar door je e-mailadres zodat je ze op je laptop of PC kunt opslaan.

Bestanden verwijderen uit de downloadmap doe je als volgt:

Zoek en open de folder Downloads

Selecteer de bestanden waar je van af wilt en tik op het prullenbakicoontje

De hoeveelheid schijfruimte die je hiermee wint is afhankelijk van je surf- en downloadgedrag. Als je veel op internet te vinden bent en veel bestanden downloadt, dan kan dat behoorlijk wat extra geheugen opleveren. Maar zelfs als de winst beperkt is raden wij aan om dit toch te doen: alle kleine beetjes helpen immers.

5. Maak back-ups van je foto’s

Omdat we steeds vaker fotograferen met onze smartphone, worden smartphonecamera’s ieder jaar een beetje beter. En doordat de fotokwaliteit steeds toeneemt, nodigt dit uit om meer en meer plaatjes te schieten. Het is een vicieuze cirkel met als consequentie dat het geheugen steeds sneller vol is. Bij de meesten nemen de selfies en andere plaatjes waarschijnlijk de meeste ruimte in beslag van het geheugen. Het weggooien van overtollige foto’s is dan een effectieve manier om opslagruimte vrij te maken op je smartphone.

Maar wat als je het zonde vind om foto’s weg te gooien en ze eigenlijk allemaal wil bewaren? Of wat als je alleen maar leuke kiekjes hebt waar je geen afscheid van wilt nemen? Dan is het goed om te weten dat er allerlei back-updiensten bestaan waar je je foto’s kwijt kunt. Zolang je een internetverbinding hebt kun je ze altijd en overal bekijken en aan je vrienden, familie of collega’s tonen. Foto’s worden automatisch met de clouddienst gesynchroniseerd. Je hoeft ook niet bang te zijn dat dit ten koste gaat van je databundel: je kunt namelijk aangeven dat foto’s alleen geüpload worden als je met een WiFi-netwerk verbonden bent. Verwijder dus met een gerust hart al je foto’s van je smartphone.

Welke dienst moet je hiervoor gebruiken? Een aantal bekende clouddiensten waar je foto’s online kunt opslaan, zijn onder meer Google Drive, Microsoft OneDrive en Google Foto’s. Sommige diensten stellen echter paal en perk aan de hoeveelheid foto’s die je op de servers kwijt kunt. Zo krijg je bij Dropbox 2 GB gratis opslagruimte, bij Microsoft OneDrive 5 GB en bij Google Drive 15 GB. Google Foto’s en Flickr zijn ruimhartiger en bieden je een onbeperkte hoeveelheid opslagruimte voor je foto’s.

Een andere clouddienst die we van harte kunnen aanbevelen is STACK. Daar krijg je maar 1 TB aan gratis cloudruimte. Naast je foto’s kun je hier ook mediabestanden en andere bestandsformaten kwijt. Dat laatste geldt lang niet voor alle back-updiensten. Bovendien worden alle plaatjes op servers in Nederland opgeslagen in een virtuele kluis met 256-bit AES sleutel. Veilig en vertrouwd dus in eigen land. Om een STACK account aan te maken moet je eerst een invite code aanvragen. Deze ontvang je na een aantal weken en daarmee maak je je eigen account aan.

6. Leeg je cachegeheugen

Het cachegeheugen is de plek waar gegevens tijdelijk worden opgeslagen op je smartphone. Op deze manier heb je sneller toegang tot de gegevens van de apps, maar worden ook webpagina’s sneller geladen. De term ‘tijdelijke opslag’ suggereert dat dit type geheugen op een gegeven moment automatisch wordt gewist. Dat is echter niet het geval. Dit moet je handmatig doen. Als je dat een tijdje niet doet, kan de omvang van het cachegeheugen behoorlijk oplopen. Dat laat de onderstaande foto duidelijk zien.

Om het cachegeheugen vrij te maken op oudere telefoons ga je naar Instellingen > Opslag en zoek je de map Gegevens in het cachegeheugen (Cached data in het Engels). Vervolgens hoef je hier alleen op de tikken en op OK te drukken om de map leeg te maken. De meeste fabrikanten rusten hun telefoons tegenwoordig uit met applicaties die je helpen om je toestel te optimaliseren. Samsung heeft bijvoorbeeld de app Apparaatonderhoud en Huawei Telefoonbeheer. Hiermee maak je in een handomdraai geheugen vrij, onder anderen door cachegeheugen te verwijderen. Deze toepassingen vind je via het instellingenmenu.

7. Koop een microSD-kaart

Daar hebben we hem tot slot: de microSD-kaart. Dit is een kleine geheugenkaart waarmee je de opslagcapaciteit in een keer verdubbelt, of zelfs verviervoudigt. Niet alle Android-telefoons ondersteunen microSD-kaarten. Als dat zo was, dan was dit artikel wellicht overbodig.

Wat voor soort gegevens je op een microSD-kaart kunt opslaan, is afhankelijk van de Android-versie op je smartphone. Tot en met Android 4.4 KitKat kon je alleen mediabestanden, tekstbestanden en app-data opslaan op geheugenkaarten. Dit wordt ook wel portable storage genoemd. Met de komst van Android 5.0 Lollipop voerde Google een wijziging door: applicaties konden data raadplegen van alle apps die een eigen folder hadden op de microSD-kaart. Apps daadwerkelijk opslaan op de geheugenkaart is pas mogelijk sinds de introductie van Android 6.0 Marshmallow. Sindsdien spreken we ook wel van adoptable storage, wat wezenlijk anders is dan de eerder genoemde portable storage. Zo maakt de geheugenkaart bij adoptable storage een inherent onderdeel uit van het intern geheugen van een smartphone. Anders gezegd, Android maakt niet langer een onderscheid tussen de opslagcapaciteit van de smartphone en de microSD-kaart, maar beschouwt het als één geheel.

Je microSD-kaart instellen voor adoptable storage doe je als volgt:

Plaats een microSD-kaart in je smartphone

Ga naar Instellingen > Opslag en USB en selecteer je microSD-kaart

Ga naar het menu rechtsboven in het scherm en selecteer Instellingen

Kies de optie ‘Formatteer als interne opslag’

Start je smartphone opnieuw op en je geheugenkaart maakt onderdeel uit van het intern geheugen

Adoptable storage komt met één belangrijke keerzijde: de microSD-kaart werkt slechts op één toestel. Bij portable storage is het mogelijk om de data die op de kaart staat van de ene smartphone naar de andere over te dragen. Als je een geheugenkaart voor adoptable storage gebruikt, kan dit niet.

Voordat je een geheugenkaart koopt, is het wijs om de handleiding of website van de fabrikant raadplegen om te zien wat voor type SD-kaart er in je smartphone past. High-end phablets en vlaggenschepen kunnen meestal uit de voeten met een SDXC-kaart. Dat staat voor SD Extended Capacity. Geheugenkaarten van 64 GB of groter behoren tot deze categorie. Budgettoestellen of midrange telefoons moeten vaak genoegen nemen met een SDHC-kaart. Dit is een afkorting voor SD High Capacity. Geheugenkaarten tot maximaal 32 GB worden tot SDHC-kaarten gerekend.

8. Ga terug naar fabrieksinstellingen

Teruggaan naar fabrieksinstellingen is een paardenmiddel: je verwijdert dan alle gegevens die op je smartphone staan. Dit moet je alleen doen als de bovenstaande tips onvoldoende geheugen vrijmaken. Maak wel eerst een back-up van je media en andere bestanden voordat je je toestel volledig schoonveegt. Kijk nog eens bij tip 5 voor de verschillende clouddiensten.

Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, ga je naar Instellingen > Back-up maken en resetten > Fabrieksinstellingen herstellen. Daar tik je op de knop Telefoon resetten. Als extra veiligheidsmaatregel moet je tot slot je pincode opgeven. Als je deze correct invoert wordt je telefoon helemaal schoongeveegd. Vanaf dat moment kun je het proces niet meer terugdraaien.