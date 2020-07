Een noodnummer instellen op je smartphone doe je zo

Een noodnummer instellen op een smartphone is kinderlijk eenvoudig. Toch zijn er verrassend weinig mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Heb jij enig idee hoe dat moet? In dit artikel leggen we het uit zodat jullie dat ook kunnen doen voor jezelf, je partner en kinderen.

Als je bij een ongeluk betrokken bent, telt iedere seconde. Voor de hulpdiensten is het belangrijk om een aantal belangrijke dingen van je te weten. Wat is bijvoorbeeld je bloedgroep? Heb je allergieën of andere aandoeningen? Gebruik je bepaalde medicijnen? Zo ja, welke? Met wie moeten we contact opnemen als je naar het ziekenhuis wordt gebracht?

Als je bij een ongeluk betrokken bent geraakt en aanspreekbaar bent, dan vragen de hulpdiensten dergelijke informatie aan. Maar wat als je het bewustzijn hebt verloren? Hulpverleners kunnen dan geen vragen stellen over je medische geschiedenis. In dat geval moeten ze eerst vaststellen wie je bent en je medische dossier opvragen en raadplegen. Daarbij gaat er veel waardevolle tijd verloren. In het ergste geval kan dat het verschil tussen leven en dood betekenen.

Apple en Google beseffen dat maar al te goed. Zij bieden smartphonegebruikers dan ook een manier om dergelijke informatie lokaal op te slaan. Daarvoor moet je een Medische ID aanmaken (iOS) of een noodnummer instellen (Android). Deze informatie kan door iedereen op ieder moment achterhaald worden: hulpdiensten hebben daarvoor geen pincode, vingerafdruk, wachtwoord of tekenpatroon nodig.

Hoe je een Medische ID of noodnummer instelt vertellen we je in dit artikel. Als je stap-voor-stap de aanwijzingen opvolgt, heb je dat binnen een paar minuten gedaan. Eerst bespreken we hoe je dat doet op een iPhone, gevolgd door Android-telefoons.

Medische ID instellen op een iPhone

Om medische informatie op te slaan op een iPhone, moet je een Medische ID aanmaken. Hierdoor hebben hulpverleners vanaf het toegangsscherm inzage in deze gegevens, zonder dat zij hiervoor de toegangscode nodig hebben. Hier geef je onder meer op welke bloedgroep je hebt, maar ook eventueel informatie over allergieën, medicijngebruik en met wie de hulpdiensten contact moeten opnemen in geval van nood.

Medische ID bestaat sinds de komst van iOS 8 in 2014 en is geïntegreerd in de app Gezondheid. Deze is standaard op je iPhone geïnstalleerd. Je hoeft deze dus niet eerst uit de App Store te downloaden. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe je een Medische ID instelt.

Open de applicatie Gezondheid. Zodra je de app hebt geopend, zie je onderin vier verschillende tabbladen. Het meest rechtertabblad heet Medische ID. Tik hier op. In deze stap maak je een medische ID aan. Dat doe je door op de link Maak medische ID aan te drukken. Vul relevante en persoonlijke informatie in, zoals je naam en geboortedatum, maar ook medische aandoeningen, medicijngebruik, allergieën en bloedgroep. Vergeet niet om ook contactgegevens in te voeren. Hier geef je de naam en telefoongegevens op van de persoon die de hulpdiensten kunnen bellen als je naar het ziekenhuis wordt overgebracht, zoals je partner, (schoon)ouders of één van je kinderen. Je kunt eventueel ook je behandelend arts of huisarts hier opgeven. Zorg dat bovenin de schakelaar Toon bij vergrendeling is omgezet. Als je dat niet doet is alle informatie die je zojuist hebt ingevoerd nog niet zichtbaar op het vergrendelscherm voor de hulpdiensten. Als je alles hebt ingevuld druk je op Gereed. Deze link vind je rechts boven in het scherm.

Als je de bovenstaande stappen hebt doorlopen, vind je nu op je vergrendelscherm de optie Medische ID. Hiervoor swipe van links naar rechts zoals je normaal gesproken ook doet om je toestel te ontgrendelen en druk je op de knop Noodgeval. Linksonderin zie je dan de link naar je Medische ID. Zo heeft iedereen toegang tot je medische gegevens en contactinformatie in geval van nood. Iedereen die je hier hebt opgegeven kun je rechtstreeks bellen, ook zonder je pincode.

Noodnummer instellen op Android-telefoons

Een noodnummer instellen op een Android-smartphone gaat net even anders dan op een iPhone. Door de jaren heen is dat meer dan eens veranderd. Een aantal jaar geleden opende je de Telefoon-applicatie of lijst met contactpersonen en zocht je in het instellingenmenu naar de optie ICE-contact bij nood. Daar voegde je één of meerdere personen toe waar men in noodgeval contact mee kon zoeken. Net als op de iPhone verschenen hun naam en contactgegevens op het vergrendelscherm onder de knop Noodoproep. Voor wie het niet weet: ‘ICE’ staat voor In Case of Emergency.

Kun je deze feature niet vinden? Dat is niet zo vreemd. Google heeft hem namelijk een andere plek gegeven in haar besturingssysteem. Voortaan ga je naar Instellingen > Gebruikers > Informatie bij nood, of Instellingen > Over de telefoon > Informatie bij nood. Mocht je het niet kunnen vinden, gebruik dan de zoekfunctie die je boven in het instellingenmenu vindt.

Je belandt nu in een menu waar je eerst je medische informatie opgeeft. Dan kun je denken aan zaken als je bloedgroep, allergieën, geneesmiddelen die je inneemt, of je orgaandonor bent of niet en medische aantekeningen. Daarna geef je één of meerdere contactpersonen op die hulpverleners kunnen bellen om je familie op de hoogte te brengen. Daarvoor kies je één of meerdere personen uit je contactlijst.

Hulpverleners hoeven nu alleen nog maar op het vergrendelscherm achtereenvolgens op Noodgeval en (twee keer snel achter elkaar) Informatie bij nood te tikken. Dan verschijnen je persoonsgegevens en contactpersonen in beeld. Vanuit dat scherm kunnen zij rechtstreeks met de door jou opgegeven contactpersonen bellen.

Noodnummer instellen met apps

Android-telefoons hebben nog een alternatieve manier om een ICE- of noodnummer in te stellen. De Google Play Store staat vol met dergelijke apps. Eén van onze favorieten is ICE – In Case of Emergency. Om te beginnen is deze app gratis te downloaden en is hij bovendien erg gemakkelijk in gebruik. Zodra je de app hebt geïnstalleerd moet je een profiel instellen en contactpersonen opgeven. Bij je profiel geef je je voor- en achternaam op, selecteer je je bloedgroep en geef je andere belangrijke informatie. In tegenstelling tot de medische ID van Apple krijg je geen suggesties van de app. Je zult dus zelf moeten bedenken welke informatie je hier kwijt wil. Naast medicijngebruik en allergieën ligt het voor de hand om hier ook zaken te vermelden als je donor codicil, aandoeningen en geboortedatum.

Door op de blauwe plus-knop te drukken voeg je één of meerdere noodnummers toe. Naast voor- en achternaam en telefoonnummer geef je hier tevens aan wat jouw relatie is tot deze persoon (echtgenoot, vriendje, broer, vriend, etc.). Tot slot moet je niet vergeten om de schakelaar die je boven in het scherm ziet zodra je de app opent om te zetten. Anders verschijnen de ingevoerde gegevens nog niet in beeld.

Als je alles goed hebt ingevoerd verschijnt het ICE-logo op je vergrendelscherm. Door naar beneden te vegen verschijnt alle relevante informatie in beeld. De app kent één nadeel: het is niet mogelijk om noodnummers rechtstreeks te bellen. Je ziet weliswaar een icoontje van een telefoon in beeld, maar zodra je daar op drukt moet je de pincode of het wachtwoord opgeven om de schermbeveiliging op te heffen. Pas daarna kun je bellen. Het is maar goed dat het telefoonnummer van je contactpersoon of –personen in beeld verschijnt, dan kun je deze vanaf je eigen telefoon bellen.

ICE - In Case of Emergency

Gezondheid Met ICE - In Case of Emergency zijn je belangrijkste medische gegevens en noodnummers toegankelijk voor hulpdiensten vanaf het vergrendelscherm. Zij hoeven niet je pincode of wachtwoord te kennen om deze informatie te raadplegen. Play Store

Tot slot

Een noodnummer instellen is doodeenvoudig en kan levens redden. Nu weten jullie ook hoe het moet. Vergeet niet om dit met je vrienden, familie en collega’s te delen.