Zeven manieren om je oude telefoon te recyclen

Eens in de zoveel tijd gaat iedereen op zoek naar een nieuwe telefoon. Dit kan zijn doordat het abonnement afloopt en er met een nieuw toestel verlengd kan worden of omdat de oude eigenlijk te langzaam is geworden. Maar wat doe je dan met je oude smartphone? Bij GSMinfo.nl hebben we een aantal praktische en minder praktische opties op een rijtje gezet.

Een oude smartphone hoef je niet zomaar weg te gooien of door te verkopen. Er zijn verbazingwekkend veel mogelijkheden om een oudere telefoon opnieuw te gebruiken, als we ervan uitgaan dat het toestel nog wel werkt. We hebben hier een lijstje samengesteld met een paar handige manieren om je oude toestel nieuw leven in te blazen. De meeste opties zijn voor zowel Android als iOS uit te voeren. Dat wil zeggen dat deze opties ook voor tablets met hetzelfde besturingssysteem mogelijk zijn.

Beveiligingscamera

Wanneer je op vakantie gaat is het een fijne gedachte als je af en toe toch nog even een blik in je eigen huis kunt werpen. Dit kun je doen met zogeheten IP-camera's maar deze zijn vaak wat prijzig als je er niet zo vaak gebruik van maakt. Wat zo'n camera kan, kan je telefoon gelukkig ook. Met de onderstaande apps maak je binnen een handomdraai een heuze beveiligingscamera van je oude toestel waarvan je de beelden op je nieuwe toestel kunt bekijken. Je kunt deze apps tevens gebruiken als babyfoons. Handig als de kleine ligt te dutten in een andere kamer.

Voor zowel iOS- als Android-gebruikers is er Alfred. Er zijn ook andere apps met vergelijkbare functies, maar Alfred viel bij ons het meest in de smaak. Je meld het toestel simpel aan op je Google-account en zorgt dat het met een WiFi-netwerk verbonden is. Als je het toestel langere tijd gebruikt is het niet onverstandig om het ook aan de oplader te leggen. Daarna log je met hetzelfde Google-account in op je nieuwe telefoon en je bent er helemaal klaar voor. Alfred maakt het mogelijk om geluid naar de cameratelefoon te sturen. Ook kun je instellen dat je een notificatie krijgt wanneer er beweging wordt waargenomen.

Alfred - Home Security Surveillance

Communicatie Alfred - Home Security Surveillance is de gratis apps van Alfred Labs. Hiermee tover je je smartphone om in een IP-camera. Met je eigen smartphone bekijk je de live beelden die de andere telefoon verstuurt. Play Store

Universele afstandsbediening

Heb je een Chromecast of een ander apparaat waar je je telefoon mee kunt verbinden? Dan kun je ervoor kiezen om je oude toestel exclusief te gebruiken als media-afstandsbediening in huis of op kantoor. Filmpjes streamen naar de televisie of kiezen welk nummer Spotify afspeelt met een centraal apparaatje. Als het toestel anders ligt te verstoffen kun je het net zo goed gebruiken als Netflix-afstandsbediening.

Google Home

Audio en video Bestuur je Chromecast en Audio Chromecast met deze handige app. Als je Google Wi-Fi hebt kun je deze app ook gebruiken om snel een overzicht te krijgen van je netwerk. Play Store App Store

Keuken scherm

Sta je graag in de keuken en heb je eigenlijk geen ruimte meer in je kast voor nog een kookboek? Gebruik dan je oude telefoon in de keuken. Je kunt allerlei recepten online vinden en deze kun je weergeven op je smartphone. Er zijn allerlei apps met ontelbaar recepten te vinden in de App Store of in de Google Play Store. Ook zijn er handige universele houders te koop zodat je je digitale kookboek op ooghoogte kunt hangen. Als het toestel daar toch hangt kun je ook meteen een filmpje opzetten wanneer je iets klaarmaakt waar je geen recept voor nodig hebt.

My CookBook (Mijn recepten)

Gezondheid Zoek alle recepten bij elkaar die je ooit zou willen maken en sla ze op in één handige app. De plank met kookboeken kan leeg. Meer ruimte voor kookgerei dus. Play Store App Store

Steun de wetenschap

Voor de wetenschap die vandaag de dag wordt beoefend is er veel rekenkracht nodig. Met je Android telefoon, oud of nieuw, kun je de wetenschap mee laten delen in de rekenkracht die je zelf toch niet gebruikt. BOINC is een app die is ontwikkeld door de slimme mensen van de Berkeley universiteit in Amerika. Met BOINC kun je aangeven hoeveel van je geheugen de wetenschappers mogen gebruiken en tussen welke uren. Je kunt zelfs kiezen met welke projecten je mee wil helpen. De onderzoekers kunnen je ook op de hoogte houden van hun projecten zodat je een beter idee krijgt van waar je nou precies aan bij draagt.

BOINC

Productiviteit Met BOINC kunnen onderzoekers van verschillende projecten gebruik maken van de overtollige rekenkracht van je telefoon. Je helpt de wetenschap dus met iets wat je toch niet gebruikt. Play Store

Fotolijstje

Als je graag je familie en vrienden voorbij ziet komen zonder het hele huis vol te hebben staan, kun je een oude smartphone gebruiken als digitaal fotolijstje om ze allemaal te zien. Je telefoon heeft misschien alle foto's er al opstaan en anders zijn ze er gemakkelijk op te zetten. Met een app als Google Photos kun je een diavoorstelling van alle foto's voorbij laten komen. Ook veel standaard album-apps hebben deze functie. Maar deze hebben geen toegang tot oneindig veel foto's uit de cloud. Google biedt namelijk iedere gebruiker ruimte voor zoveel foto-opslag als maar nodig, en in hoge kwaliteit.

Google Foto's

Communicatie Met Google Foto's kun je automatisch back-ups maken van je foto's en video's, veilig in je Google Account. Ook eenvoudige fotobewerking is in de app ingebouwd en met Google Cast-ondersteuning kun je op iedere Chromecast je collectie laten zien. Play Store App Store

EarthCam

Als je toch liever iets anders voorbij ziet komen dan foto's van je vrienden of huisdieren dan zijn er de zogeheten earthcam-apps. Met dit soort apps kun je een kijkje nemen in de rest van de wereld zonder het huis uit te hoeven. Sommige apps zijn beperkt tot webcams in de Verenigde Staten. Andere apps laten webcams van over de hele wereld zien. Van stad tot natuur, er valt genoeg te zien. Bij de app die we hiervoor hebben uitgezocht kun je ook een categorie kiezen zodat je bijvoorbeeld alleen maar in de natuur meekijkt. Ook kun je op een wereldkaart een camera uitzoeken om te bekijken.

Earth Online: Live Webcams

Fotografie Met deze app neem je een kijkje rond de wereld. Bekijk webcams in verschillende delen van de aarde. Kies een categorie om alleen in de natuur te kijken of selecteer een specifieke camera op de wereldkaart. Play Store

Geef aan het goede doel

Je hoeft je telefoon natuurlijk niet voor je zelf te houden. Je kunt anderen ook heel blij maken met je oude telefoon. Van Warchild tot KNGF Geleidehonden en van Cliniclowns tot Stichting AAP; veel goede doelen zamelen oude smartphones in en krijgen een vergoeding van een milieuorganisatie als Eeko wanneer ze dit doen. Mens en dier zijn er dus bij gebaat als jij je oude toestel aan hen doneert. Iemand kunnen helpen met iets waar jij geen gebruik meer van maakt kan dus ook met je oude toestel.